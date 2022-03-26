Для части жителей наступает опасный период: участятся ДТП, инфаркты и травмы

В воскресенье Литва снова переходит на летнее время, придется вставать на час раньше. Как смягчить последствия перехода на летнее время, рассказала врач-невролог Эвелина Паедене.

Было замечено, что перевод часов больше всего влияет на тех людей, кто спит беспокойно, жалуется на проблемы со сном. Поэтому даже небольшие перемены для них не проходят без следа. Также замечено, что чем старше человек, тем сложнее ему приспособиться к переменам.

"А легче всего приспосабливаются дети", – сказала врач.

Больше проблем у жителей вызывает перевод стрелок осенью, но и весной некоторые люди чувствуют себя неважно.

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По словам врача, в этот период увеличивается количество ДТП, чаще у людей случаются инфаркты, травмы на работе, а врачи приемных отделений отмечают, что в этот период к ним попадает больше пациентов. Адаптационный период зависит от конкретного человека и качества его сна.

"Иногда занимает неделю, иногда несколько. Человек может жаловаться, что ему трудно заснуть, что он часто просыпается, просыпаясь, чувствует усталость, сонливость. Таким людям надо готовиться к переменам за неделю до перехода на другое время, понемногу менять ритм", – сказала Паедене.

А как это сказывается на людях, работающих посменно?

"Я думаю, что на них это влияет меньше всего, ведь они из-за посменной работы чаще встречаются с подобными вызовами. Тут уже имеют место более серьезные сбои – сбои, связанные с посменной работой. Поэтому для таких людей изменение в один час особого стресса не представляет, их ритм и без того разбалансирован посменной работой", – заметила собеседница.

Цель перевода часов ясна - увеличить продолжительность светлого времени суток, что очень важно для людей. Кроме того, предполагалось, что это поможет экономить электроэнергию.

"Но сейчас выяснилось, что это не имеет особого эффекта, все равно люди используют очень много электричеством. С 2023 года, решением сената США, в Америке не будут переводить часы. Там оставят летнее время – чтобы дольше было светло вечерами", – сказала Паедене.

Однако против этого выступали ученые, заметив, что в результате дольше будет темно по утрам. А утренний свет очень важен для людей.

"Но отказ от перевода часов - хорошее решение, посмотрим, что решат в Европе. ЕК вместе с советом ученых, изучающих сон, также решают вопрос отказа от перевода часов. Увидим, какое время они выберут", – сказала Паедене.

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