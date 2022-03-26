Из Украины приезжают и врачи - могут ли они заполнить свободные места в литовских больницах

В Литву прибывает все больше беженцев из Украины – среди них есть врачи и медсестры. Какие у них шансы на трудоустройство в литовских больницах? Об этом в передаче на Delfi говорили с вице-министром здравоохранения Ауримасом Печкаускасом и представителем Каунасской клиники Эгле Раманаускене.

Печкаускас сказал, что данные о приезжих украинцах обновляются каждый день. На данный момент среди них около 200 медсестер, 100 врачей, 40 одонтологов и 80 фармацевтов.

"О трудоустройстве по специальности говорить пока рано, поскольку в случае со специалистами это сложный и продолжительный процесс. Но звонки поступают как от украинцев, так и от литовцев, которые им помогают", – сказал он.

С трудоустройством украинцев в сфере здравоохранения есть немало нюансов. Во-первых, система здравоохранения в Украине не такая продвинутая, как в Литве. Поэтому надо оценить компетентность врачей. В Литве медики должны получить лицензию, каждые 5 лет проходить аккредитацию.

В сфере здравоохранения важно качество услуг.

"Естественно, приезжие должны будут пройти этот путь. Их дипломы оценят. В ЕС регулирование одинаковое, мы можем доверять врачам, подготовленным в странах ЕС, медик из Литвы и, например, Голландии, будет похожей квалификации. Между тем система здравоохранения в Украине значительно отличается, это особенно касается программы резидентов", – сказал вице-министр.

Он сказал, что уже неоднократно обсуждали вопрос ускорения этих процедур и вопрос языкового барьера, сейчас одно из требований к врачам - владение литовским языком.

"Сейчас этот порядок облегчили, до получения лицензии надо начать посещать курсы языка и через год получить соответствующее свидетельство о владении языком на нужном уровне", – сказал Печкаускас.

Каунасская клиника готова принять 50 работников из Украины (не медиков). По словам Раманаускене, в первую очередь думают о позициях, для работы на которых лицензия не нужна.

Их могут принять в сектор питания, ремонта, ухода, также в качестве подсобного персонала.

"Мы готовы принять и медиков, в первую очередь - медсестер, но им нужны лицензии", – сказала Раманаускене, заметив, что в клинике могли бы принять 20 медсестер. Им не нужно свободно говорить по-литовски, главное, чтобы была лицензия.

"С врачами сложнее, надо оценивать специализацию, знать, какая лицензия у них будет", – заметила собеседница.

Печкаускас напомнил, что врач много работает с документами, заполняет истории болезни, выписывает рецепты и т.п. Врачу надо знать государственный язык. Кроме того, получение лицензии заняло бы не меньше 2 месяцев. Поэтому в это время врачи могли бы выполнять менее квалифицированную работу в больницах, например, быть помощниками врачей.

Вице-министр заметил, что украинский врач должен быстро учить литовский язык, чтобы работать в нашей стране.

Вице-министр сказал, что выходом могло бы быть первоначальное трудоустройство таких врачей в регионах, где много жителей говорит по-русски. Например, в Висагинасе, где не хватает врачей.

Раманаускене сказала, что в случае необходимости клиника помогла бы врачам с изучением литовского.

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