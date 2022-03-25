Для прибывающих в столицу Литвы украинцев - программа BeFriend Vilnius: как это работает

"Переезд в другую страну часто может быть очень сложным и тревожным опытом, особенно если вы не говорите на этом языке и никого не знаете. Но не волнуйтесь, вы не одиноки – волонтеры-наставники BeFriend Vilnius здесь, готовы поддержать вас в этом процессе и помочь быстрее и легче освоиться", - так Go Vilnius описывает программу наставничества, направленную на помощь прибывающим в страну украинцам.

BeFriend Vilnius - это нефинансовая программа, в рамках которой местные наставники предлагают свой самый ценный актив – время – новичкам, предоставляя им информацию и советы лично или виртуально/по телефону.

"Ваш наставник сможет направить вас в нужные учреждения, где вы сможете разобраться в таких вещах, как миграционный статус, образование, здоровье, трудоустройство и т. д., или просто дать вам ежедневные советы и подсказки, например. что вам нужно, чтобы пользоваться общественным транспортом, где найти дантиста, говорящего по-английски/русски, порекомендовать своего парикмахера или предложить место для идеального ужина", - говорится в описании инициативы.

Как это работает?

Принцип этой программы прост – регистрационные формы заполняют как кандидаты в наставники, так и новички. На основании ответов происходит сопоставление, вы получаете контактные данные друг друга и договариваетесь о звонке или встрече в удобное для вас обоих время.

Больше информации - здесь.

Регистрация для наставников - здесь.

Регистрация для тех, кому нужен наставник - здесь.

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