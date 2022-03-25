Вице-министр: в подвалах и на цокольных этажах могу спрятаться 10% жителей страны

Вице-министр внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев сказал, что в подвалах и на цокольных этажах зданий коллективной защиты временно могут спрятаться 10% жителей.

"Мы провели инвентаризацию и знаем, сколько у нас таких объектов – около 2000. Но по сути мы оценили и то, что в заданиях коллективной защиты могут спрятаться 40% жителей, это общее количество", – сказал он во время пресс-конференции.

Он сказал, что оценили также, что в подвалах и на цокольных этажах этих зданий смогут спрятаться 10% жителей.

Заместитель директора Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал, что ситуация в подвалах и на цокольных этажах этих зданий очень разная. Но в течение короткого времени их можно использовать как убежище.

"Например, школы, детские сады, в неплохом состоянии, там даже есть отдельные помещения, инфраструктура. Но часть таких подвалов не пригодна к тому, чтобы люди находились там в течение длительного времени – недели или двух недель", – сказал он.

"Но если мы говорим об убежище на час, два, на сутки – никаких проблем. Можно использовать их как убежища", – сказал Канапицкас.

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