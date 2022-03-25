В Вильнюсе в этом году планируют отключить 85 лифтов

В этом году в Вильнюсе планируют отключить 85 лифтов в многоквартирных домах - все они отслужили положенный срок и могут представлять опасность для жизни и здоровья жителей. Больше всего таких лифтов в домах микрорайонов Жирмунай, Виршулишкес, Каролинишкес и Лаздинай. Правда, отключения лифтов можно избежать, если жители согласятся на модернизацию, ремонт или замену лифта, сообщает компания Baltijos liftai.

Эта компания отвечает за присмотр за большей частью лифтов в столице. По ее подсчетам, в Вильнюсе 2000 старше 25 лет. 85 из них после осмотра экспертов решено отключить в этом году, если ничего не предпримут для улучшения их технического состояния.

Глава Baltijos liftai Мантас Ромашка сказал, что очень важно, чтобы администраторы или председатели жилтовариществ начали действовать сразу же, как только получат уведомление о планируемом отключении лифта.



"В тех домах, где жители активны и быстро принимают решения, удастся избежать неудобств. Если в доме жители медлят с принятием решения, то на ремонт и подключение лифта требуется много времени, жители сталкиваются с неудобствами", – сказал Ромашка.

Он заметил, что компания может начать ремонт, модернизацию или процесс по замене лифта сразу же, как только жители примут соответствующее решение.

В прошлом году, по словам Ромашки, были остановлены 10 лифтов, в остальных случаях этого избежать удалось, поскольку жители своевременно приняли решение об их модернизации или замене.

Ромашка сказал, что компания заранее информирует администраторов домов и председателей жилтовариществ о том, что лифты находятся в критическом состоянии. И в этом году все уже получили соответствующие уведомления.



Ромашка напоминает, что, в соответствии с правилами по эксплуатации лифтов, их должны модернизировать или менять, когда истекает установленный производителем срок эксплуатации, а если такого нет - то через 25 лет с начала эксплуатации.

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