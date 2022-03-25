На перроне Вильнюсского вокзала – выставка с целью привлечь внимание россиян к войне

На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала в пятницу начала действовать фотовыставка, организованная с целью привлечь внимание граждан России к войне, которую ведет их страна в Украине.

Как сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), экспозиция 24 фотографий войны оборудована на перроне, на котором делает остановку транзитный поезд, следующий из Москвы в Калининград.

Фотографии вывешены на такой высоте, чтобы их могли увидеть пассажиры транзитного поезда, курсирующего из Москвы в Калининградскую область и обратно.

"Мы видим большой смысл в использовании пространства LTG под оборудование выставки, отражающей картины войны России против Украины. Мы благодарим партнеров, присоединившихся к этой инициативе охотно и безвозмездно - фотографов прессы. Украина, которая сейчас борется сейчас за свободу и платит за этой тяжелую цену, нужна вся наша помощь, а эта выставка - ее символическая часть", - сказал генеральный директор LTG Эгидиюс Лазаускас.

Отобрать фотографии для экспозиции помог Литовский клуб фотографов прессы.

"Этой выставкой мы хотим распространить весть о войне, которую ведут власти России. Мы отобрали снимки, которые эмоционально передают жестокую реальность, с которой сейчас сталкиваются украинцы", - приведены в сообщении Lietuvos gelezinkeliai слова президента Литовского клуба фотографов прессы Йонаса Стасялиса.

"Этой экспозицией мы хотим как можно шире распространить весть, что в свободной стране от реальности сбежать невозможно", - сказал он.

Он поблагодарил фотографов Максима Дондюка и Евгения Малолетку, приславших снимки из Киева и Мариуполя.

На выставленных на перроне фотографиях раненых, скорбящих людей, разрушенных зданий по-русски написано: "Сегодня Путин убивает мирных жителей Украины. Ты согласен с этим?".

Транзитные поезда из Москвы в Калининградскую область и в обратном направлении курсируют ежедневно. Также курсируют транзитные поезда из Адлера и Санкт-Петербурга в Калининградскую область и обратно.

На Вильнюсском ж/д вокзале эти поезда планируется всякий раз немного притормаживать, чтобы пассажиры могли увидеть выставку фотографий.

За месяц в направлении Калининграда и обратно в общей сложности проезжает 100 транзитных поездов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!