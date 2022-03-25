Министр энергетики: Orlen Lietuva планирует перерабатывать только нефть из Саудовской Аравии

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис говорит, что контролируемый польским нефтеконцерном Orlen нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Orlen Lietuva планирует использовать только нефть, поставляемую компанией Saudi Aramco из Саудовской Аравии.

"Orlen отказывается от российский нефти и планирует производить продукты только из нефти Aramco (компании Saudi Aramco – BNS), из Саудовской Аравии", - сказал Крейвис журналистам в пятницу.

До этого большая часть перерабатываемой Orlen Lietuva нефти была российской.

О том, что Orlen в ближайшее время планирует полностью отказаться от российской нефти, во вторник говорила и премьер Ингрида Шимоните.

Заместитель гендиректора Orlen Lietuva Аудрюс Даугнора какое-то время назад сказал, что предприятие с 2014 года диверсифицирует сырье и перерабатывает не только российскую нефть, поэтому компании не составит труда отказаться от этого сырья.

По его словам, в последние годы на заводе обычно перерабатывалось около двух третей российской нефти, однако сейчас "эти цифры переворачиваются в обратную сторону".

Концерн Orlen еще в начале марта сообщил, что с целью улучшения поставок нефти на заводы концерна с альтернативных направлений с Saudi Aramco договорено о покупке 5 дополнительных танкеров с нефтью Северного моря и часть этой нефти будет предназначаться и для НПЗ в Мажейкяй.

Польский Orlen в прошлом году сообщил, что 57% сырья для своих НПЗ покупает в России по долгосрочным договорам поставок, примерно 8% - в Саудовской Аравии, а остальное - на спотовом рынке.

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