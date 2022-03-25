Специальный эфир Delfi: вырваться из Бердянска, и за что воют российские солдаты?

Литовский политолог Альвидас Медалинскас на протяжении месяца находился и работал в Украине, где продолжается война. Недавно ему удалось покинуть оккупированный российскими войсками Бердянск. По прямой связи говорим с гостем о том, что происходит на оккупированных территориях Украины.

Правозащитник или директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов опубликовал объявление, в котором перечислены зарплаты контрактников, участвующих во вторжении в Украину. Обсуждаем с Алексеем ситуацию в российской армии, причины, по которым срочники попадают на эту войну.

Армения утверждает, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе, передает армянское бюро Радио Свобода. В Минобороны Азербайджана отрицают обострение ситуации.

С редактором азербайджанской редакции регионального портала JAMnews Гусейном Исмаилбейли выясняем, что происходит в Нагором Карабахе.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

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