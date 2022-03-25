Правозащитник или директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов опубликовал объявление, в котором перечислены зарплаты контрактников, участвующих во вторжении в Украину. Обсуждаем с Алексеем ситуацию в российской армии, причины, по которым срочники попадают на эту войну.
Армения утверждает, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе, передает армянское бюро Радио Свобода. В Минобороны Азербайджана отрицают обострение ситуации.
С редактором азербайджанской редакции регионального портала JAMnews Гусейном Исмаилбейли выясняем, что происходит в Нагором Карабахе.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
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