Граффити литовца в поддержку Украины стали центром притяжения в Вильнюсе

Во время войны в Украине многие жители стараются оказать эмоциональную и финансовую помощь. Мастер граффити Роландас Иванаускас, известный как Shkicaz, демонстрирует солидарность с украинским народом рисунками на стенах в Вильнюсе.

Роландас нашел свой путь в мире изобразительного искусства более 17 лет назад. Тогда он увидел в фильме изрисованные граффити улицы Нью-Йорка. Тогда он еще не знал, что это за рисунки. Сестра объяснила ему, что это граффити, авторы которых скрывают свои имена под псевдонимами. "Тогда и я захотел придумать себе псевдоним. Первым моим псевдонимом был "Ролке", от имени Роландас", – рассказал он.

Молодой человек заметил, что рисовать он научился именно в Художественной школе.

Когда началась война в Украине, он не остался в стороне и создал два проекта - символа надежды. Один находится около моста Гележинё Вилко, а другой около парка Вингис.

"Я думаю, что у каждого, кто видит мои рисунки, появляются хорошие мысли об Украине, желание поддержать ее. Граффити отличное средство высказывания на тему войны, поскольку суть этого искусства – обратить внимание общества на проблемы и публично протестовать", - рассказал Роландас.

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