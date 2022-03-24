Из России сбежал один из людей, который привел Путина к власти: сейчас опасность представляют другие соратники

Из России сбежал один из людей, который привел Владимира Путина к власти. Этот человек до конца сохранял свое влияние. Это Анатолий Чубайс. Аналитик Марюс Лауринавичюс считает это одним из признаков раскола в режиме.

"Что касается самого режима, то совершенно понятно, что он дает трещины, ломается изнутри, и всячески движется к своему концу. Это знак, когда бежит один из влиятельных и важных людей, которые участвовали в создании этого режима, это тоже показывает распад", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что бегство Чубайса развал режима не ускорит.

"Убежал, так убежал. Он никак не сможет способствовать развалу режима, организации переворота или еще чего-то. (…) Чубайс не из тех, кто мог бы сейчас устраивать бунты, несмотря на то, что до последнего сохранял свое влияние как политик", – считает Лауринавичюс.

По его словам, сейчас если и возможен переворот, то только внутри структур безопасности.

"Реально единственные силы, которые сейчас обладают какой-то мощью, это структуры безопасности, не важно, ФСБ или ГРУ, армия или национальная гвардия. Внутри режима сейчас мощью обладают лишь они. Чубайс к ним не относился", – считает эксперт.

Чубайс - деятель экономического профиля. Но Лауринавичюс не считает, что верное его определение - реформатор экономики.

"Реформатором его Запад называл по своей наивности. Не был он никаким реформатором. Его следует считать одним из создателей этого режима. Это человек экономического профиля, хотя и связан со структурами безопасности. Только не напрямую, необязательно он является офицером структур безопасности, я думаю, скорее всего, это не так, и необязательно он агент. (…) Однако он один из тех людей, которые в этом участвовали, и внес значительную лепту, привел Путина к власти", – заметил аналитик.

Еще Чубайса можно было бы назвать государственным олигархом.

"В России есть олигархи двух типов. Одни - предприниматели как Абрамович, владелец нашей Lifosа (Андрей Мельниченко). Это те олигархи, которых так и называют", – сказал Лауринавичюс.

Второй тип олигархов в России, как он объяснил, это государственные олигархи, формально они не предприниматели, а администраторы-управленцы.

Это, скажем, Сергей Чемезов, глава Rostekh или Игорь Сечин, президент Rosneft. Это государственные олигархи, которые такие же олигархи. Их имущество никто не считает, поскольку посчитать просто невозможно. Но по сути, по имуществу они такие же олигархи. Чубайс - один из них. Может, имущество его в миллиарды и не оценивается, но у него точно есть не один миллион", – сказал эксперт.

Он считает, что, убежав, Чубайс спасает свою шкуру.

"Убежав за границу, он, быть может, попытается выдать себя за борца с режимом, говорить, что не одобряет войну. Но это часть режима", – подчеркнул Лауринавичюс.

Будет ли Чубайсу за границей грозить опасность, по мнению Лауринавичюса, зависит от его поведения.

"Для режима никогда не существовало никаких границ, их и не будет. Но есть моменты, в которых он менее агрессивен, и такие, когда он более агрессивен. Когда он более агрессивен, то решает кого-то убрать. Сейчас он находится в фазе гиперактивности, и в таких обстоятельствах, если он начнет словами или действиями представлять опасность для режима, тогда (…) угроза его жизни велика", – сказал эксперт.

Еще одна интрига в России – исчезновение министра обороны Сергея Шойгу и генерала Валерия Герасимова.

Американским политикам не удается с ними связаться.

Лауринавичюс сказал, что пока не хватает информации для того, чтобы строить какие-то реальные догадки на этот счет.

"Герасимов вообще не из тех людей, который показывается на публике. То, что на публике не показывается Шойгу, демонстрирует необычные процессы", – заметил аналитик.

По его словам, версии тут могут быть самые разные, включая проблемы со здоровьем.

"Еще в России есть такой обычный метод, когда возникают проблемы требующие решения, люди пропадают из зоны видимости. Поскольку война идет не так, как хотели Шойгу и Путин, то проблем явно немало. И это может быть связано. Я не знаю, помните ли вы, но после убийства Бориса Немцова на 10 дней пропал Путин, все гадали, где он", – напомнил Лауринавичюс.

Он не исключил и сценария, включающего проблемы внутри режима, который столкнулся с санкциями.

"Это необязательно значит, что есть сообщения о мнимых или реальных задержаниях. Это могут быть и иные санкции, когда что-то решают", – предположил эксперт.

Но в любом случае история эта не такая, как история Чубайса.

"Нет, Шойгу точно не сбежал", – засмеялся Лауринавичюс.

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