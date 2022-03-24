Мужчина, который поджег лицо жены – врач вильнюсской больницы

12 марта по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в квартире на аллее Саулетякё была подожжена женщина. Выяснилось, что подозреваемый в совершении этого преступления - врач вильнюсской Лаздинайской больницы.

Полиция сообщила, что в 2.21 ч. позвонила женщина и сказала, что ее поджег муж, который находится с ней дома. Звонившая сказала, что у нее обгорело лицо, нужна срочная помощь врачей.

В 3.03 ч. женщину (1960 г.р.) из квартиры на аллее Саулетякё доставили в больницу и положили в реанимацию.

Нетрезвый (легкая степень опьянения) подозреваемый (1962 г.р.) был закрыт в КПЗ.

Полиция начала расследование.

Выяснилось, что подозреваемый работает в Лаздинайской больнице.

Источники Delfi подтвердили, что это анестезиолог-реаниматолог этой больницы.

Стало известно, 11 марта поздно вечером полиция приезжала по указанному адресу. В 23.30 ч. звонил мужчина, который сказал, что жена применяет психологическое насилие. Полиция приехала, выяснилось, что у супругов нет претензий друг к другу, поэтому помощь не нужна.

Оба супруга были нетрезвыми и сказали полицейским, что идут спать.

Меньше чем через три часа в полицию позвонила женщина и сообщила о серьезных ожогах. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

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