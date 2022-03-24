Спикер парламента Литвы находится в Киеве

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в четверг находится в Киеве.

Глава парламента сообщила об этом в социальной сети Facebook.

"Сегодня я в Киеве. Полном отваги и веры. Сегодня уже с 29 днями войны перебор. С каждой минутой войны перебор", - говорится в записи спикера парламента.

Глава Сейма отметила, что украинцы с оружием в руках борются не только за свою свободу и суверенитет, но и за свободу всей Европы.

По словам Чмилите-Нильсен, Европа, в свою очередь, теперь должна предоставить Украине помощь, как гуманитарную, так и военную, а также помощь дипломатическими средствами.

"Однако все еще недостаточно того, что сделано. Мы должны ежедневно требовать, чтобы была прекращена брутальная агрессия, восстановлена территориальная целостность Украины. Мы обязаны и в дальнейшем предоставлять реальную оборонную, политическую, финансовую, гуманитарную и другу помощь. Обеспечить противовоздушную оборону Украины. Как можно быстрее предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз", - сказала спикер.

Чмилите-Нильсен посетила Верховную Раду Украины вместе с руководителями парламентов Латвии и Эстонии.

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