Премьер-министр Литвы: смягчение коронавирусных ограничений зависит от вариантов вируса

Нынешняя ситуация с пандемией показывает, что ослабить ограничения можно, но это будет зависеть от появления новых штаммов COVID-19, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Пока, судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, хотелось бы надеяться, что удастся ослабить ограничения и тогда, может быть, перейти к такой рутинной работе с инфекционным заболеванием, которое просто возникло, и мы должны интегрировать во все остальные наши лечебные процессы вакцинацию, профилактику", — сказала она журналистам в Сейме в четверг.

"Если ситуация не ухудшится так сильно с момента появления этих новых штаммов, то вполне вероятно, что мы сможем это сделать", - добавила глава правительства.

По ее словам, сейчас ситуация с количеством заболевших коронавирусом перестала улучшаться, но заполняемость больниц пациентами с COVID-19 уменьшается: "Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но достаточно стабильно".

По словам премьер-министра, текущая ситуация будет обсуждаться экспертами в области здравоохранения в начале следующей недели.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис объявил на этой неделе, что рассматривает вопрос об отмене экстремальной ситуации, объявленной два года назад из-за COVID-19.

Также планируется отказаться от обязательного использования масок в помещениях, кроме медицинских учреждений и общественного транспорта.

Всемирная организация здравоохранения, которая в настоящее время сталкивается с новым и более заразным подтипом омикрона BA.2, раскритиковала некоторые крупные европейские страны за чрезмерно резкое снятие ограничений в связи с пандемией COVID-19.

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