Глава МИД: российских и белорусских работников в Литве ждут, но относятся с осторожностью

Российских и белорусских работников, переезжающих в Литву из-за вторжения России в Украину, в Литве ждут, но к ним относятся с осторожностью, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, после упрощения требований к переезду российских и белорусских компаний и приезда большего количества сотрудников в Литву, компании будут платить налоги в Литве, а деньги в дальнейшем пойдут на военную и другую помощь Украине.

"Многие из них приезжают, они из международных компаний, которые имеют либо центральные офисы, либо один из филиалов в Литве. Они просто объединяют свои офисы и продолжают работать. Они будут платить налоги Литве, наша страна помогает Украине за счет этих налогов", — заявил министр журналистам в Сейме в четверг.

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"Я думаю, что здесь очень простая, даже практическая выгода, когда мы выводим деньги из России и передаем их украинцам в виде вооружения или гуманитарной помощи", — сказал он.

По словам Ландсбергиса, Литва готова принять этих людей и оценила "потенциальные риски", если дверь в страну будет открыта для всех российских граждан, поэтому к их приглашению относятся с определенной осторожностью.

По его словам, их взгляды будут важны при приеме на работу, а в случае с общественными деятелями будет учитываться их декларированное неодобрение войны.

По приказу министра внутренних дел Агне Билотайте в среду вступила в силу процедура, которая упрощает для российских и белорусских компаний, учредившим компании одной группы, перевод сотрудников и членов их семей в Литву.

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