Премьер Литвы: война в Украине – тупая, никаких правил не придерживаются

В четверг истекает ровно месяц со дня начала войны в Украине. По оценке премьер-министра Литвы, это тупая война, во время которой никаких правил не придерживаются.

"Тупая, но, наверное, война другой и не может быть. Война, в которой не соблюдают правила ведения военных действий, потому что намеренно атакуют мирных жителей, те объекты, нанесение вреда которым принесут большой ущерб целым регионам, а может даже в глобальном масштабе – я имею в виду АЭС, другую инфраструктуру", – сказала журналистам 24 марта Шимоните.

В войне, по ее словам, немного человеческого.

"А тут идет война добра из зла, и зло во время войны не соблюдает никаких правил, а мы знаем, что есть определенные правила и для военных действий. Очевидно, что в данном случае их не соблюдают, весь ущерб, который несет Украина как страна – испорченная инфраструктура, компании, мосты, дороги, все – это восстановимо, но гибнущих людей: и тех, кто воюет, и гибнущих мирных жителей, из-за того, что российская армия не выбирает мишени, уже не вернешь. Очевидно, что каждая такая гибель - бессмысленная, и это дело о военных преступлениях Путина и его шайки", – прибавила Шимоните.

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