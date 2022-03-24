Советник президента: перебирающиеся в Литву из России IT-компании создают риски для нацбезопасности

Советник президента Литвы по национальной безопасности говорит, что многие специалисты по информационным технологиям (IТ) из России ставят под угрозу национальную безопасность Литвы, потому что российский IT-сектор контролируется спецслужбами.

"Не скрою, раньше разведывательное сообщество нашей страны относилось с большим скептицизмом к стратегическим секторам, действующим в России. Сектор информационных технологий — один из них, потому что они контролировались ФСБ — их службой безопасности", — заявил в четверг в интервью радиостанции LRT советник президента Кястутис Будрис.

"У нас здесь не так много больших иллюзий относительно того, что компании могут свободно работать без контроля своих силовых структур и не выполнять заданий, тогда, когда им это необходимо", — добавил Будрис.

С другой стороны, по его словам, из-за войны на Украине тысячи IT-специалистов из России и Беларуси, планирующие приехать в Литву в ближайшее время, не должны рассматриваться как возможность восполнить недостающие профессии на рынке страны. Будрис подчеркивает, что следует создать условия для инвестиций в Литве со стороны западных компаний, которые сделали капиталовложение в России и прекратили там деятельность.

"Одна из целей санкций — чтобы они оказывали давление на свое политическое руководство, чтобы остановить войну, а не паковать чемоданы на Запад", — добавил советник президента.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте недавно заявила, что в связи с войной в Украине в ближайшее время в Литву планируют приехать тысячи IT-специалистов из России и Беларуси.

С началом войны в Украине Литва ожидает новую волну переезда компаний в страну, так как международный бизнес хочет как можно скорее покинуть Россию и Беларусь. Некоторые украинские компании также заинтересованы в возможности временно перевести всех или часть своих сотрудников в Литву из соображений их безопасности до окончания войны.

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