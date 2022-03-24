Президент после телефонного разговора с Зеленским: Литва и дальше всеми силами будет поддерживать Украину

ELTA ru.DELFI.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду вечером, накануне саммитов НАТО и ЕС, говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы Литвы и Украины обсудили положение в Мариуполе и других городах, которые атакует Россия, а также средства помощи Украине.

Статьи по теме: