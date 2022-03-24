"Наверное, таким способом пытаются повысить спрос на рубли, это очевидно. Но вместе с тем компаниям, которые лишатся валюты, будет сложно закупать разные компоненты за границей, включая Китай", – сказал Маурицас.

"Государство таким образом пытается смягчить падение курса рубля", – сказал он. Поставка товаров в ЕС и США за доллары больше не имеет смысла, заявил президент Путин. Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на внутреннем валютном рынке РФ.

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Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского природного газа "недружественными странами" в рубли. "Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - заявил Путин на совещании с членами правительства РФ в среду, 23 марта.

Маурицас сказал, что такой приказ Путина, скорее всего, означает, что российские компании будут получать рубли. У них в обороте не останется евро или долларов США, поэтому компаниям будет сложнее оплачивать расходы на содержание инфраструктуры.

"Если компании захотят приобрести какие-то компоненты, например, для ремонта газопровода или захотят инвестировать в производственные мощности, то валюты у них на это не будет. Им придется пытаться снова менять рубли на валюту, если это вообще будет возможным", – сказал экономист.

"Во всем этом процесс компании лишатся средств, им придется дважды менять валюту", – продолжил экономист, прибавив, что компании не только лишатся части средств, но и станут еще более зависимыми от центральной власти.

"Это такое тушение огня за счет компаний и вообще будущих перспектив", – считает он.

Маурицас сказал, что се это будет иметь кратковременный эффект для экономики и рубля, поскольку это лишь временно снизит падение курса, например, – до 9 мая, когда в России празднуют окончание Второй мировой войны.

"Приоритет кратковременный – дожить до 9 мая, чтобы не было падения рубля каким-то способом и так "тянуть резину", пытаясь создать видимость того, будто санкции Запада не будут иметь краткосрочного действия", – сказал Маурицас.

Он прогнозировал, что кривая курса рубля вскоре приобретен форму буквы L – ожидается сильное падение, "без перспективы на восстановление".

"Думаю, падение курса рубля продолжится. Может, я не прав, но уже есть фундаментальные изменения, которые начались и их легко не повернуть вспять", – сказал экономист.

По мнению Маурицаса, сам Кремль не ожидал таких санкций от Запада и сейчас понимает, что после того как большая часть стран прекратила отношения с Россией, значительный отрицательный эффект для экономики неизбежен.

Поэтому Москва ищет способы "еще как-то тянуть время, чтобы создать впечатление, будто не все так плохо".

Настоящий эффект санкций, по словам Маурицаса, почувствуется позже, поскольку принятые Западом санкции ориентированы на среднесрочный и долгосрочный периоды.

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