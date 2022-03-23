Глава МИД Литвы: у Польши и стран Балтии должна быть "стратегия полной защиты"

Литва добивается, чтобы НАТО пересмотрело планы обороны Балтийских стран и чтобы "и у Польши, и у стран Балтии была стратегия полной защиты", сказал перед саммитом НАТО глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Главное стремление, чтобы была пересмотрена стратегия обороны Балтийских стран, необязательно называть точные мощности, но (нужно) оценить совершенно изменившуюся ситуацию с безопасностью, и с этого, прежде всего, политического поручения, начинается точное планирование сил в регионе, и я надеюсь этого добиться", - сказал Ландсбергис журналистам в среду.

Лидеры стран Альянса в четверг примут участие во внеочередном саммите в Брюсселе, на котором будет обсуждаться ситуация в связи со вторжением России в Украину.

"Должен быть вполне четкий сигнал, что и у Польши, и у стран Балтии должна быть стратегия полной защиты, когда говорится, что ни один дюйм, ни один сантиметр не будет нарушен, будет защищаться, это должно достигаться конкретными действиями (...). Мы видим размещение в Польше определенных мощностей, я убежден, что мощности такого рода должны концентрироваться и в странах Балтии", - сказал министр.

Соединенное Королевство на прошлой неделе сообщило, что разместит в Польше свою самую современную систему противовоздушной обороны средней дальности Sky Sabre.

На вопрос, какие конкретно мощности ожидаются в Литве, Ландсбергис ответил, что это вопрос безопасности всего региона и "можно защищать кого-то, защищая в Латвии, защищать и Литву".

"Потому нам не следует так остро реагировать, не все должно быть в Литве", - сказал министр.

Говоря о стремлении заменить миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии миссией противовоздушной обороны (ПВО), Ландсбергис сказал, что "ПВО, которая должна заменить воздушную полицию, является одной из составных частей этой обороны".

"Я сам лично поддерживаю и правительство придерживается такой позиции, но лучше всего, когда это исходит от тех, кто планирует в НАТО, потому что часть самолетов находится в Латвии, часть самолетов в Эстонии, и они могут это осуществлять", - сказал министр иностранных дел.

После обсуждения вероятных дополнительных мощностей НАТО на восточном фланге в среду в парламентском Комитете по национальной безопасности и обороне его председатель Лауринас Кащюнас сообщил, что в регионе ожидается расширение присутствия союзнических сил в два-три раза.

Сейчас в Литве размещено около 3,5 тыс. союзнических военных, большая часть их - американцы и немцы, осуществляющие командование международным батальоном НАТО.

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