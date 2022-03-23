В Паневежисе откроется центр регистрации беженцев из Украины

В Паневежисе откроется центр регистрации беженцев из Украины, в Вильнюсе центр планируют увеличить, сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"На сегодняшний день в Литве зарегистрировано 29 000 беженцев из Украины, действует 6 центров регистрации, планируется учреждение большого центра в столице Литвы и нового в Паневежисе", – сказала министр.

Она отметила, что на границе с Польшей проводят превентивную проверку машин, автобусов и микроавтобусов, чтобы пресечь случаи торговли людьми и регулировать потоки пребывающих.

"Было решено превентивно проверять автобусы, микроавтобусы из Польши, в которых везут беженцев, чтобы обеспечить превенцию торговли людьми и регулировать потоки, направляющиеся в центры регистрации", – сказала министр.

По словам Билотайте, назначенный Департаментом полиции человек распределяет автобусы, направляя их в один их центров регистрации, чтобы "не было заторов в том или ином муниципалитете".

"Почему мы решили, что нужен такой контроль – потому что часто в автобусах едут дети, группы, которым нужно уделить больше внимания, поэтому нам нужна информация, кто отвечает и куда эти дети или другие лица едут, чтобы наши учреждения успели подготовиться, и мы могли управлять процессами", – сказала министр.

По данным Департамента статистики за среду, в Литве зарегистрировались 28 700 беженцев из Украины, 12 400 из них – несовершеннолетние. Из-за начатой Россией войны Украину покинули 3,5 млн. жителей.

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