Суд: Agrokoncernas должен будет заплатить антидемпинговую пошлину за удобрения

Принадлежащий председателю Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису один из крупнейших аграрных холдингов Agrokoncernas должен будет заплатить за удобрения антидемпинговые пошлины на сумму более чем 2 млн евро за импортированные из России удобрения и штраф в размере 370 000 евро, постановил суд.

Вильнюсский окружной административный суд сообщил, что отклонил жалобу Agrokoncernas. Последний требовал от Департамента таможни аннулировать решение об уплате антидопинговой пошлины.

Компанию обязали уплатить пошлину за российские удобрения еще в 2018 году. Холдинг обжаловал это решение в Комиссии по налоговым спорам, однако последняя не удовлетворила жалобу, и разбирательство перешло в суд.

В ноябре прошлого года Главный административный суд Литвы принял окончательное решение в этом деле – Agrokoncernas должен будет заплатить за удобрения антидемпинговые пошлины в размере почти 5500 евро.

Спор возник когда таможня постановила, что в импортированных в конце 2017 года Agrokoncernas удобрениях количество нитрата аммония превышало 80% от общей массы, поэтому компания обязана заплатить антидемпинговую пошлину.

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