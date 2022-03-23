Глава КНБО Литвы: ожидаются решения по увеличению сил НАТО на Восточном фланге в 2-3 раза

Ожидается, что в связи с пересмотром оборонных планов со стороны НАТО блок увеличит присутствие сил на Восточном фланге в два-три раза, заявил глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

Дискуссии о возможностях Североатлантического альянса на востоке продолжаются, поскольку продолжается вторжение России в Украину.

"Планы, которые уже ходят в коридорах НАТО, находятся на пути к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, надеемся, что у нас будут решения, и мы могли бы удвоить, а, возможно, и утроить присутствие НАТО на нашем Восточном фланге, включая страны Балтии", — сказал журналистам в Сейме в среду Кащюнас.

Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне обсудил вопрос архитектуры сдерживания и обороны НАТО на Восточном фланге на закрытом совещании с командованием литовской армии в среду.

Командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис после информирования членов комитета сказал о том, "что происходит в кулуарах НАТО, и что говорят в военных штабах о долгосрочной перспективе, о том, как должны выглядеть НАТО и присутствие альянса в нашем регионе и приграничье".

"Угрозы пересматриваются, это диктуется событиями, которые мы наблюдаем в Украине, вторжение в Украину, да и вообще политическое и военное руководство НАТО должно предпринять реальные действия по противодействию этим угрозам и подготовиться на случай любой агрессии против стран НАТО", - сказал журналистам Рупшис.

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