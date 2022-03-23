Глава Минздрава сообщает о переменах: пересмотрят вопрос масок

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала, что пандемия COVID-19 понемногу сокращается, поэтому говорят о действующем порядке ношения масок. О переменах говорит и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Сейчас мы дискутируем о том, что в Литве, возможно, можно пересмотреть вопрос масок: сделать их ношение рекомендацией, а обязательное ношение останется в силе лишь в отдельных местах. Именно в секторе здравоохранения, учреждениях опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте", – сказала Ашоклене.

Несмотря на то, что в последнее время количество ограничений, связанных с ковидом, сокращается, маски в помещениях остаются обязательными.

С 8 марта в кинотеатрах и театрах в Литве, а также во время мероприятий можно надевать не только респираторы, но и маски.

Министр здравоохранения Дулькис сказал, что ускорение пандемии понемногу снижается. Он сказал, что сейчас надо стремиться к тому чтобы в будущем Литве не пришлось сталкиваться с карантинами.

Сейчас, по его словам, в Литве привиты или переболели 90% взрослого населения. Поэтому ускорение пандемии понемногу снижается. По словам Дулькиса, во многом это заслуга вакцинации. В больницы попадают обычно непривитые, умирают тоже непривитые люди.

В последние 5 недель наблюдается снижение уровня заболеваемости среди врачей.

Дулькис представил 4 направления управления пандемией.

Первое – отзыв режима чрезвычайной ситуации.

"Мы идем в сторону отзыва режима чрезвычайной ситуации. Для этого нужно кое-что подготовить, пересмотреть вопросы финансирования: это касается тестирования, лечения, вакцинации. Систему тестирования надо децентрализовать, договориться о деятельности мобильных пунктов. Кто и чем будет их обеспечивать", – сказал Дулькис.

Второе – дальнейшая работа в направлении исследования.

Третье – пересмотр плана образования и экономики, чтобы была превентивная подготовка на случай появления мутаций и угрожающего роста числа заболевших.

"Четвертое направление - довольно новое, об этом мы мало говорили. Это вклад Литвы в процесс вакцинации у нас и за нашими пределами. Это участие Литвы в международных программах, механизмах ЕК, помощь вакцинации во всем мире. Пока не привьют критическую массу людей во всем мире, вирус будет распространяться", – сказал Дулькис.

Ашоклене сказала, что волна "омикрона" в Литве понемногу идет на спад. Но в одном из регионов Европы сейчас наблюдается рост числа новых случаев. Это страны западной части Тихого океана, некоторые страны Азии - Китай, Вьетнам, Северная Корея.

По ее словам, хотя в Литве заболеваемость снижается, но в последние недели темп снижения замедлился. В среднем регистрируют по 4000 новых случаев в день.

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