Обозревателю пришлось покинуть оккупированный россиянами город, литовский паспорт вызвал однозначную реакцию

Политолог Альвидас Медалинскас покинул регион, контролируемый российскими военными. Ему пришлось преодолеть пост, контролируемый оккупантами, показывать литовский паспорт. Российским военным этот документ не понравился, Медалинскаса даже хотели задержать. О своем выезде из Бердянска он рассказал в передаче на телевидении LNK.

Он общался с журналистами, находясь в Западной Украине. Последние дни в Бердянске он провел без отопления, электричества и воды.

"Пару дней я не мог сделать чай, кофе, надо было бегать за ними в находившийся неподалеку киоск. Горячая еда была большой роскошью и радостью", – сказал политолог.

В Западную Украину он поехал с коллегами, которым удалось вырваться из Мариуполя.

"То, что пережили они - ужасно", – сказал Медалинскас.

Он рассказал, что Бердянск, в котором он жил, окружили россияне и вошли в город вместе с чеченцами.

"Эти чеченцы разоряли магазины, врывались в квартиры. Они требовали, чтобы люди дали им мобильные телефоны, хотели позвонить", - рассказал Медалинскас.

Выезд из Бердянска был нелегким, он уехал оттуда самостоятельно, не на автобусе.

"Из этой страны рискованно уезжать иностранцам, для украинцев организуют гуманитарные коридоры. Они могут ехать на автобусах, машинах, но иностранцы вызывают много вопросов. Когда мои партнеры узнали, что я собираюсь уезжать чуть ли не самостоятельно, они были в шоке. Но я сказал, что у меня нет выбора, nesя должен уехать в понедельник до обеда, потом начнутся серьезные вещи", – сказал политолог.

Он рассказал, что на каждой дороге были надписи "мины", но люди рискуют бежать и по таким дорогам.

Литовский паспорт привлек внимание уже на первом блокпосту, заметил Медалинскас.

"Представитель российской армии посмотрел на меня и удивился, что я из Литвы, спросил фамилию. Тогда стал спрашивать, может, мои знакомые что-то знали и рекомендовали мне уехать из города. Когда мой паспорт увидели военные ДНР, сразу сказали, что Литва - враг, нечего из со мной возиться. Но их командующий уговорил их, меня отпустили. Но, чтобы было понятно – около 15 блокпостов, около каждого свой риск. Все было как в кино, только что это был вопрос моей жизни", – рассказал он, заметив, что уехал из Бердянска, поскольку ему там угрожали неприятности.

"Может, арест, сейчас не могу сказать. Но только в выходные разогнали первых мирных протестовавших жителей, как это делают в России – резиновыми дубинками и т.д.", – сказал политолог.

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