Украинцам в Литве раздают продовольственные талоны

Беженцам из Украины выдают продовольственные талоны на сумму 115 евро. Их распространяет фонд "Продовольственный банк".

По словам представителей организации, такая помощь дает людям больше свободы, каждый сможет купить то, в чем нуждается.

"Большинство украинцев покинуло свои дома, не успев ничего взять с собой. Почти половина беженцев - мамы с детьми. Очень важно, чтобы люди, повидавшие ужас войны, особенно дети, могли хотя бы питаться полноценно, чтобы их рацион не отличался от того, к чему они привыкли.

"Продовольственный банк" не может учитывать индивидуальные потребности каждого, поэтому мы решили раздать людям продовольственные талоны, с которыми они смогут купить необходимое в торговых сетях. Их стоимость 115 евро, один такой талон выделяется на каждого члена семьи, поэтому базовые потребности людей будут удовлетворены", – сказал директор фонда Симонас Гурявичюс.

По его словам, беженцы с радостью встретили эту новость.

"Люди не могут поверить, переспрашивают, точно ли это так, точно ли с этим талоном смогут купить необходимое, удивляются что один талон выдается не на семью, а на человека. Некоторые плачут от радости. Они говорят, что их родственники в других странах и подумать о таком не смеют. Поэтому среди украинцев уже много говорят о необычайной доброте, щедрости и искренности литовцев", – сказал Гурявичюс.

На покупку таких талонов "Продовольственный банк" потратил 1 100 000 евро, которые пожертвовали жители Литвы. Еще 17 000 талонов планируют купить на выделенные государством деньги.

Однако число беженцев в Литве растет, поэтому пока на всех денег не хватаете.

"Нам помогают люди, которые жертвуют деньги на портале aukok.lt, tно число беженцев растет с каждым днем. (...) Если еще есть люди и бизнес, который может помочь – просим не переставать жертвовать. Только благодаря вашей помощи "Продовольственный банк" сможет продолжать оказывать помощь украинцам в Литве. Кроме того, к нам могут обращаться компании, которые хотят передать помощь в Украину", – сказал Гурявичюс.

Деньги можно жертвовать на портале aukok.lt или позвонив по номеру 1485 (5 евро один звонок).

Фонд уже раздал украинцам больше 26 000 продовольственных пакетов, выслал в Украину 17 фургонов с водой, мукой, консервами, кашами, сладостями, детским питанием, кормом для животных.

На этой неделе планируют раздать 15 000 продовольственных талонов. Чтобы их получить, надо регистрироваться на сайте www.maistobankas.lt и ждать СМС-сообщение с информацией, когда и где можно получить его.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!