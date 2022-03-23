Заболевшая коронавирусом жительница Вильнюса была удивлена полученной в поликлинике информацией

Инга из Вильнюса заболела коронавирусом. Она с дочерью болела на прошлой неделе, а ее муж переболел раньше.

Она позвонила в Антакальнисскую поликлинику, чтобы сообщить о болезни и зарегистрироваться к врачу.

"Регистратор спросил у меня, как я себя чувствую. Я ответила: "Как больной человек". Спрашивает, как лечимся, говорю "как-то". Тогда мне сказали изолироваться на 10 дней с того дня, как появились симптомы, и если после этого все будет хорошо, я могу идти куда хочу", – рассказала Инга.

К врачу ее записывать не стали, сказав, что введен новый порядок, врач консультирует только пациентов, у которых болезнь проходит тяжело. Женщине удалось записать на консультацию дочь, у которой болело горло, чтобы знать, какие лекарства лучше давать.

"У меня спросили: "А может появился гной? Вы смотрели?". Я ответила, что нет, что хочу посоветоваться с врачом", – рассказала женщина.

Инга заметила: "Я понимаю, что много больных, но могли бы давать какие-то основные данные тем, кто заболел, если не консультируют: что делать, если поднялась температура, что пить для откашливания и т.д. Например, мужа, который зарегистрирован в другой поликлинике и болел раньше, не только консультировали, ему прислали специальную памятку, что, в каких случаях делать. Она спасла и нас с дочерью – я знала, что делать. А если бы этого не было? В аптеку не сходишь – изоляция".

Представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене сказала: "Мы сожалеем, что пациентка сразу же не обратилась в администрацию, работники которой помогли бы решить проблему. Мы просим пациентов сотрудничать и вместе искать выход. К сожалению, без данных пациентки, мы не можем проверить информацию. Но мы считаем, что это был пример того, как пациент не нашел общего языка с регистратором. Консультация может быть предоставлена всем заболевшим, независимо от их состояния, если пациент просит об этом".

Она прибавила, что в феврале для облегчения нагрузки на семейных врачей министр здравоохранения принял новый порядок, согласно которому в тех случаях, когда у пациента нет симптомов или они слабые и не вызывают дискомфорта, и когда пациенту не нужен больничный, он может не обращаться к врачу и не информировать его о болезни. Свидетельство о болезни автоматически генерируется в системе ESPBI на основе полученного результата ПЦР-теста или быстрого теста на антигены.

Семейный врач Рената Мисявичене рекомендовала после получения положительного результата теста на ковид следить за здоровьем: "Если температура невысокая (до 38 градусов), если есть другие симптомы как у простудного заболевания: небольшой кашель, першение в горле, пропало обоняние и чувство вкуса, боли в суставах, ломота в костях – это не является тяжелым течением болезни. При таких симптомах надо пить больше жидкости, лучше всего теплый чай, минеральную воду, есть легкую богатую витаминами пищу. Рекомендуется пить витамины C, D. Если боль в суставах и костях ярко выражена, можно пить парацетамол или ибупрофен. Если симптомы не становятся сильнее, то обращаться за помощью необязательно. Важна только изоляция 10 дней с момента появления симптомов".

Врач предупредила: если у пациента несколько дней температура поднимается и держится выше 38 градусов, ее сложно сбить, нужно немедленно проконсультироваться с врачом. К врачам надо обращаться, если пациенту тяжело дышать, если у него не хватает воздуха, если он постоянно кашляет.

"Больным ковид дома стоит иметь пульсоксиметр, если он показывает уровень насыщения крови кислородом меньше 94, это серьезный сигнал для немедленного обращения к врачу. К врачам обязательно должны обращаться пациенты с хроническими заболеваниями легких, с сердечной недостаточностью, онкобольные", – рекомендовала Мисявичене.

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