Судьба компании Inter Rao Lietuva повисла на волоске, клиентов компании готовы перенять другие игроки

Будущее поставщика электричества Inter Rao Lietuva в Литве весьма туманное. Служба расследования финансовых преступлений сообщила о том, что компания не может пользоваться своими счетами, однако представители компании указали, что выполняют свои обязательства перед клиентами и партнерами. Между тем другие игроки на рынке указали, что с удовольствием переймут клиентов компании, занимающей 10% рынка.

Сообщение о том, что ограничен доступ к счетам компании Inter Rao Lietuva, появилось 16 марта. Причина - связь компании с Игорем Сечиным, который попал под санкции Евросоюза.

Сечин - бывший премьер России, один из людей близкого окружения Владимира Путина.

Однако 22 марта пресс-секретарь Inter Rao Lietuva Юозас Рузгис сказал Delfi, что компания выполняет все свои обязательства перед партнерами и клиентами. 17 марта Inter Rao Lietuva через Варшавскую биржу сообщила, что не располагает информацией об аресте счетов и намерена обратиться за разъяснениями в МИД Литвы.

Рузгис 22 марта сказал Delfi, что никакой новой информации у компании не появилось, а когда МИД ответит, тогда вся информация будет оглашена через Варшавскую биржу.

Как известно, Литва с 3 марта снизила импорт электроэнергии из России до технического минимума.

"По договоренности, три страны Балтии снижают коммерческий поток электроэнергии из России до минимального технического уровня. Действие системы обеспечивает местная генерация, импорт через соединение со Швецией, Польшей и Латвией", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Представители Минэнерго сказали, что энергетический сектор Литвы сейчас работает стабильно.

"Упомянутая вами компания Inter Rao Lietuva работает в странах Балтии и занимает меньше 10% рынка электроэнергии. Как известно, операторы стран Балтии решили снижать импорт коммерческой электроэнергии из России", – сказано в сообщении Минэнерго.

Delfi интересовался у Государственной службы регулирования энергетики, попадает ли сейчас на рынок электроэнергия, которую поставляет Inter Rao Lietuva. Представитель службы Айра Пикчунене сказала: "В соответствии с публичными данными Nord Pool, сейчас (сегодня и завтра) наблюдается коммерческий поток электроэнергии из Калининградской области в Литву, который составляет 150 МВт в час".

Компания Inter Rao Lietuva была учреждена в 2002 г. в Вильнюсе. 51% акций принадлежит зарегистрированной в Финляндии RAO Nordic OY. Этой компанией управляет российская Inter Rao, а Сечин является председателем ее совета директоров. 29,11% акций Inter Rao Lietuva принадлежат компании Scaent Baltic, в числе акционеров которой есть несколько компаний, управляющих фондами, а также Матас, Бируте, Живиле и Йонас Гарбаравичусы. Оставшиеся 19,89% принадлежат другим акционерам.

В 2021 г чистая прибыль Inter Rao Lietuva составила 7,4 млн. евро.

Электроэнергию компания импортировала только из России, покупала ее на бирже Nord Pool и у местных производителей.

По данным ГСРЭ, в Литве есть 98 независимых компаний, у которых есть лицензии на поставщику электроэнергии (лицензии некоторых временно не действуют, есть компании, которые сейчас ликвидируют). Только у двух компаний есть разрешение на импорт электроэнергии из третьих стран - это Inter Rao Lietuva и латвийская Spectrum Baltic.

На рынке розничной торговли в первой половине 2021 г Inter Rao занимала 9% (это бытовые и не бытовые потребители). На оптовом рынке она занимала 8,4%.

"Inter Rao Lietuva импортировала 15,5% общего количества используемого в Литве электричества", – прибавила Пикчунене.

Другие крупные игроки этого розничного рынка в начале 2021 г: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Imlitex и Enerty (сейчас уже не существует).

Пресс-секретарь Ignitis Лаура Беганскене сказала, что по ее данным, Inter Rao Lietuva действует лишь среди бизнес-клиентов, у нее есть 250 клиентов. а это всего 10% этого рынка.

"В случае ухода вышеупомянутой компании Ignitis готов предложить услуги и заключить договоры со всеми, кто обратится. По какой цене Inter Rao Lietuva Ясно лишь, что заключенные ранее по фиксированным ценам контракты намного дешевле, чем нынешний уровень цен, в таком случае электроэнергия для части клиентов подорожает. В случае с теми, кто заключил договоры позже, ситуация будет иной, цены не изменятся", – сказала она.

Представитель Elektrum Lietuva Артурас Затулинас сказал, что, по его данным, Inter Rao“ Lietuvoje работает только в бизнес-сегменте и занимает 6% рынка.

Если компания закроется, "клиенты будут вынуждены искать нового поставщика, и цена, возможно, будет уже выше прежней. Но без электричества клиенты Inter Rao Lietuva не останутся, им надо будет выбрать нового поставщика, выбор немаленький", – сказал он.

Гендиректор Enefit Витянис Коризна заметил, что по данным новых отчетов ГСРЭ, Inter Rao Lietuva занимает 7,26% рынка коммерческих потребителей.

"В зависимости от дальнейшего действия санкций, клиентам Inter Rao Lietuva, возможно, придется выбирать других поставщиков, мы – Enefit - готовы принять всех желающих со следующего рабочего дня", - сказал он.

Imlitex на запрос Delfi не ответил.

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