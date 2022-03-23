В Литве популярностью пользуются "Наполеоны" Марины и Лены из Украины

Когда в Украине началась война, Лена и Марина переехали в Вильнюс, где познакомились с литовской семьей и решили не сидеть без дела, а делать то, что умеют лучше всего – печь торт "Наполеон". На четвертый день эта идея заинтересовала множество людей, они заказывают торты на несколько недель вперед. Заработанные деньги женщины планируют жертвовать Украине.

Сандра помогла девушкам не только финансами, она помогла организовать сам бизнес, ведет их страничку в инстаграме.

"Марина и Лена живут в квартире над нами на ул. Чурлёнё. Мы познакомились, когда одна соседка встретила моего мужа в подъезде и рассказала, что в нашем доме поселились украинки, нуждающиеся в финансовой помощи. Мой муж сразу дал 200 евро, чтобы соседка им передала. Потом пришел домой и обо всем рассказал мне. Это не первая семья, о которой мы заботимся, там 4 детей и 2 женщины, я сказала мужу, что 200 евро при наших ценах это мало", – рассказала Сандра.

Как рассказала Сандра, она решила познакомиться с женщинами и помочь им чем-нибудь еще.

"Мы вместе ужинали, украинки рассказали, что умеют печь "Наполеон". У них возник вопрос, будет ли кому их продавать. Я сказала, конечно, Лена. На следующий день моя подруга создала для них страничку в инстрагаме, я составила план рекламы. Сегодня четвертый день, а все распродано, на следующую неделю тоже много заказов", – сказала Сандра.

По ее словам, в домашних условиях такое количество тортов испечь сложно, но помощь местного ресторана помогла женщинам.

"Сейчас мы сможем принимать больше заказов, поскольку ресторан Dine позволил Лене и Марине пользоваться цехом, сейчас они смогут испечь больше тортов. В домашнюю духовку помещалось три коржа, а для торта весом 2 кг их нужно 10", – рассказала Сандра.

Лена и Марина приехали в Вильнюс через неделю после начала войны. Их эмоциональное состояние сложное, но работа помогает.

"Моя цель, чтобы у них был постоянный источник дохода. Когда мы познакомились, они были напуганы, их эмоциональное состояние было сложным. Когда они не работали, они говорили о том, выживут ли их мужья. Я не представляю, каково им. Но сейчас они заняты работой, у них меньше времени думать о том, что они не могут изменить. У них нет времени сидеть и думать, как быть. Они очень устали, но сейчас иногда слышны и шутки, они начали зарабатывать деньги, появилось чувство безопасности", – сказала Сандра.

Сейчас, по ее словам, женщины уже думают о том, как помочь оставшимся в Украине.

"Они только сейчас начали зарабатывать, поэтому думают о том, что какую-то часть смогут жертвовать Украине, близким, друзьям или организациям. Мы все деньги отдаем им", – рассказала Сандра.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!