Венцлова: невозможно отгородить Россию от мира и дать зарасти сорняками

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор славянских языков и литературы в Йельском университете (США) Томас Венцлова в передаче "По сути" на Delfi сказал, что популярные сейчас заявления о том, что Россию невозможно исправить, неверны, а ее полная изоляция даже невозможна.

"У нас модно говорить, что Россию не исправить, поэтому этот край надо отгородить от мира, он должен зарасти сорняками и исчезнуть во всех отношениях, как будто он находится на Луне. Я могу сказать на это, как в таких случаях говорят – у меня есть как минимум 10 аргументов против этого мнения. Первый аргумент – это невозможно. А другие девять не имеют никакого смысла", – сказал Венцлова.

На вопрос, что ждет Россию, он сказал, что ее не поделят на оккупационные зоны, как утверждалось.

"Иран, к примеру, очень несимпатичное государство, но его культура - то, без чего не существует мировая культура. (…) нечто похожее и с Россией. Я думаю, что после окончания это войны не стоит быть большими оптимистами.

Я часто читал в интернете отзывы известных журналистов, которые писали, что Путин через 2-3 дня рухнет, что Россию поделят на оккупационные зоны. (…) Это глупости, было бы хорошо, если бы так было, но этого не будет. Германия была разделена на оккупационные зоны, и ей это пошло на пользу", – сказал Венцлова.

Он обсудил и прочитанную недавно статью в СМИ, в которой задавали вопрос – кто больше монстр – Путин или сам российский народ. Венцлова призвал избегать "коллективных решений".

"Я бы ответил, что народ разный, есть и хороший, и плохой. Но о России кто-то верно сказал, что если на Западе была классовая борьба, то в России была скорее культурная борьба. Были русские европейцы и традиционалисты. (…) Есть и сейчас эти русские европейцы, которые не дают сказать, что Россия монстр. Нет, у России есть и такие люди, их немало и иногда они могут взять верх", – сказал профессор.

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