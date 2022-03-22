Жуткая реальность в Мариуполе: превратившийся в руины город стал ловушкой для российских военных

В Мариуполе, который был окружен в первые дни войны и постоянно находится под обстрелом, разрушены около 90% зданий. Минобороны России объявил ультиматум этому городу: пообещал открыть зеленые коридоры для сотен тысяч жителей, если сдадутся защищающие город украинцы. Украина отклонила этот ультиматум, поэтому бомбардировки продолжаются.

В окруженном российскими войсками Мариуполе находятся около 300 000 жителей. Город практически превращен в руины. В течение длительного периода российские военные бомбят этот город, в котором практически нет связи, остановлены поставки еды, воды и других необходимых для жизни вещей.

Даже Москва признает, что гуманитарная ситуация в городе катастрофическая. Тела людей просто лежат на улицах. По официальным данным погибло больше 2000 человек. Но реальное количество погибших неизвестно.

Стратегия Москвы такова – город бомбят с воздуха. Потом требуют сдаться. Ультиматум МО России выдвинул утром, чтобы якобы люди могли покинуть город до 10 ч., если сдадутся защитники Мариуполя.

Мэр Мариуполя сказал, что доверять обещаниям России нельзя. А президент Украины Владимир Зеленский заметил, что Украина не сдастся и будет бороться до конца.

Зеленский, выступая перед израильским Кнессетом, сказал, что мнимая война России против нацизма - это искаженная пропаганда (Зеленский сам - еврей).

"Российская пропаганда столкнется с тяжелой задачей – впервые в истории глава другого государства обращается к жителям Израиля в кнессете удаленно. Президент Украины, которого Москва обвиняет в нацизме, говорит в кнессете перед людьми Израиля. Только этот факт показывает, что в Москве не все в порядке", – сказал Зеленский.

Российское государственное телевидение своей аудитории показывает якобы эвакуацию из Мариуполя. Правда, в одном направлении - в Россию.

По словам мэра Мариуполя, у людей отбирают украинские паспорта. Непохоже, что политика зеленых коридоров Москвы изменится, если защитники Мариуполя сдадутся.

Перед тем, как выдвинуть этот ультиматум, российские военные разбомбили еще одно городское убежище, об этом сообщили журналисты, работающие в городе, и Зеленский.

"Российские самолеты сбросили бомбу на школу искусств в осажденном Мариуполе. Там от обстрела и бомбежек прятались люди. Там не было никаких военных позиций, было почти 400 мирных жителей. Преимущественно там были женщины, дети и люди зрелого возраста. До сих пор неизвестно, какое количество людей остается под завали и сколько выживших. Но знаем, что того летчика, который сбросил бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили около сотни других таких же массовых убийц", – сказал Зеленский.

Люди, которым удалось вырваться из Мариуполя, покидают Украину на поездах из Львова.

"Мариуполь разбомбили, осталось около 20% города. Еще они идут в Мелитополь, его блокируют российские силы. Дорогие россияне, просим вас вернуться домой, наведите порядок в своих семьях. Украинцы, как и мы русскоязычные, могут навести порядок у себя дома сами. Вы не можете трогать чужие вещи, вы пришли на чужую землю, вы не освободители, вы варвары. Мы надеемся, что вы все уйдете и больше никому не будете мешать", – сказала одна беженка.

Украинцы продолжают борьбу за Мариуполь. Гибнут не только украинцы, но и российские военные, офицеры. Россия подтвердила, что в Мариуполе был убит капитан первого ранга Черноморского флота Андрей Палий, который родился и вырос в Киеве.

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