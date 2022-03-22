Премьер Литвы: отказ от российских энергоресурсов реален

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что Литва вполне может отказаться от российских энергоресурсов. По ее словам, готовятся также к введению запрета на вход российских судов в литовский порт, однако в первую очередь хотят, чтобы такое решения принял весь Евросоюз.

"Проект запрета на вход российских судов в наши порты подготовлен, пока идет согласование с соседями. Но было бы лучше, если бы такое решение было принято в региональном масштабе, однако с другими странами пока нет общего соглашения. Мы уже подготовили этот проект. Конечно, было бы лучше, если бы решение принял ЕС, тогда исчезли бы все возможности арбитража, но и они ограничены. Порты в Литве и Западной Европе кажется не дополняют друг друга напрямую.

Для нас особенно важно и актуально договориться с нашими соседями. Я думаю, удастся этого добиться", – сказала она.

По словам премьер-министра, есть инициатива соответствующего обращения в Еврокомиссию. "Но если не будет такого решения или движения в большем масштабе, думаю, продолжим согласование между собой", – заметила премьер.

На вопрос, может ли Литва полностью отказаться от российских энергоресурсов, Шимоните ответила, что это вполне реально.

Что касается нефтепродуктов, она отметила, что Orlen Lietuva намерен полностью отказаться от покупки российской нефти.

"Насколько я знаю, компания уже недалеко от той стадии, когда не будет покупать российскую нефть и перерабатывать ее", – сказала премьер.

Она отметила, что Литве достаточно терминала сжиженного природного газа, чтобы обеспечить себя этим ресурсом.



"Что касается электроэнергии – операторы договорились о минимальной пропускной способности через соединения с Россией, белорусского электричества давно уже нет по нашей инициативе. Мы - то государство, которое в Балтийском регионе больше всего давит на осуществление проекта синхронизации, и если еще до начала этой инвазии соседей надо было к этому немного побуждать, то сейчас, похоже, этого делать не нужно, проекту синхронизации предоставят равный приоритет во всех странах Балтии. Я надеюсь, что мы сможем как можно быстрее завершить его", – сказала Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!