Специальный эфир Delfi c писателем Виктором Шендеровичем О визите литовских депутатов в Киев - Лауринас Кащюнас

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Специальный гость выпуска — российский писатель и публицист Виктор Шендерович. Обсуждаем ситуацию в России, действия режима Путина, последствия это войны для Украины и России.

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