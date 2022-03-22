Компании пока не планируют повышать плату за проезд в междугородних автобусах

Директор одной из крупнейших в Литве компаний пассажирского транспорта Kautra Линас Скарджюкас сказал, что на фоне сильного роста цен на горючее следят за ситуацией, но в ближайшее время цены на билеты повышать не планируют. Несмотря на значительное подорожание себестоимости услуги, цены на горючее пока сложно прогнозировать.

"Мы считаем, что часть жителей, которые пользуются личными авто, пересядет на общественный транспорт и хотя бы часть поездок будут совершать на автобусах. На фоне войны и изменений экономической ситуации, я думаю, что рано или поздно, каждый человек пересмотрит свой бюджет и потребности. Сообщение та сфера, где мы, повышая цену, теряем новых клиентов, поэтому по крайней мере в краткосрочном периоде не планируем менять цены", – сказал Скарджюкас.



Представители компании Kautrа напоминают о скидках для семей. "Семейный билет" поможет сэкономить 40% стоимости билетов.

Эту скидку можно получить, если покупать билеты в системе www.autobusubilietai.lt. "Семейный билет" может купить группа из 3-6 человек, в которой 1-2 взрослых и хотя бы один ребенок младше 18 лет. Маршруты, на которые продают такие билеты, отмечены специальным символом семьи.

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