Директор Департамента миграции: большая часть украинцев поселяется в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что большая часть украинцев намерена оставаться в нашей стране до конца войны. Она также обратила внимание на то, что большая часть беженцев поселяется в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, где легче найти работу, всего 30% беженцев выбирают другие муниципалитеты.

"Очень большая часть беженцев говорит, что они останутся здесь, пока в Украине идет война. Это значит, что когда война закончится, они готовы уехать на родину. Для них создают все условия, чтобы остаться здесь, обосноваться, мы видим, что они стараются сразу же искать работу, начать работать", – сказала в интервью LRT Гудзинскайте.

По этой причине, по ее словам, люди и выбирают крупные города.

"Наверное, поэтому большая часть поселяется в крупных городах, Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, и только 30% едет в другие муниципалитеты. то естественно, им нужна работа как можно скорее, чтобы содержать себя, когда закончится война, они вернутся домой", – сказала глава департамента.

Она отметила, что даже после окончания войны, большая часть украинцев сможет здесь остаться, если захочет.

"Те, кто решит остаться в Литве, имеют такую возможность: найдут работодателя – продлят вид на жительство по рабочей визе, или могут поступить учится – тогда документ продлят на основании учебы, все зависит от них", – сказала Гудзинскайте.



"Муниципалитеты организуют для них курсы литовского языка, все понимают, что для того, чтобы влиться в общество, нужны курсы языка. Говорят о том, что будет дальше, дискутируют о том, как решать вопросы жилья", – заметила она.

По ее словам, в масштабах ЕС временную защиту украинцам обеспечили на год, сейчас рассматриваются возможности продления этого срока.

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