В ближайшие выходные в разных городах Литвы украинцев приглашают на бесплатные экскурсии

Литовские центры информации для туристов объединяются во имя общей цели – объявляют выходные "Бесплатных экскурсий для беженцев из Украины".

26 марта такие экскурсии проведут в Вильнюсе, Шяуляе, Клайпеде, Бирштонасе, Алитусе. Каунас предложит посетить бесплатные экскурсии 27 марта.

"Наша цель - познакомить приезжих из Украины с городами, в которых они живут. Многие уже сейчас интересуются историей страны, достопримечательностями, культурным, историческим и гастрономическим наследием. Это общий проект литовских экскурсоводов и туристических центров. И точно не последний", – сказала директор Клайпедского центра информации для туристов Ромена Савицкене.

"Сердцами и мыслями мы с борющимися жителями Украины, лучшее, что мы можем сделать сейчас – это позаботиться об их близких, которые уже приехали в Литву. Помочь им в интеграции, поиске друзей и единомышленников. Поэтому призываем их хотя бы ненадолго почувствовать умиротворение" – сказала представитель Бирштонского центра информации для туристов Рута Капачинскайте.

На экскурсии приглашают украинцев, проживающих в разных городах Литвы.

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