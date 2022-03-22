• Раса Юкнявичене, депутат Европарламента, вице-председатель Группы ЕНП;
• Пятрас Вайтекунас, литовский дипломат, бывший посол в Украине;
• Илья Куса, эксперт Института будущего Украины;
• Виктор Андрусив, политолог, советник министра внутренних дел Украины.
Дискуссию на русском модерирует Владимир Лаучюс, старший аналитик Центра восточноевропейских исследований.
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