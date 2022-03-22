Дискуссия "Сценарии развития России: наступит ли переломный момент?"

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Дискуссия, организованная Центром исследования Восточной Европы, посвящена обсуждению возможных сценариев развития политической, экономической и социальной жизни России. В ней примут участие: