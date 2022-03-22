Во вторник даже в тени воздух прогреется до 15 градусов

Во вторник погоду в Литве по-прежнему обусловит антициклон, его центр будет над нашей страной, поэтому погода будет ясной и сухой.

В днем в тени будет 10–15, у моря 9 градусов тепла, а на солнце будет еще теплее.

В ночь на среду перемен еще не ожидается. Будет малооблачно, сухо и спокойно. Температура будет от 4 градусов тепла на востоке до 1 градуса тепла в Жемайтии, у моря будет всего 2 градуса тепла.

В среду днем в Литву придет зона низкого давления, увеличится облачность. На севере возможны небольшие осадки. Температура поднимется до 10–13, на юге до 15 градусов тепла, на западе будет всего 7–9 градусов тепла.

В четверг ожидается переменная облачность, без особых осадков. Ночью будет чуть ниже нуля, у моря теплее, днем 11–16 градусов тепла, у моря будет прохладнее.

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