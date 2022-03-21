Как обычно, стрелки часов переведут в 3 ч. ночи в последнее воскресенье марта. В этом году это 27 число.

Благодаря переходу на летнее время, по вечерам дольше будет светло.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!