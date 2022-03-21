Глава Соцмина Литвы: больше 1200 беженцев уже нашли работу

Глава Соцмина Литвы Моника Навицкене сказала, что на данный момент уже больше 1200 беженцев из Украины нашли работу. По ее словам, те украинцы, которые хотят работать - люди разной квалификации, однако они не владеют литовским, поэтому просят простую работу в сфере упаковки товаров, их сортировки или в торговых залах.

"Служба занятости вместе с предпринимателями, предлагающими работу, работает с этими людьми во всех муниципалитетах. Конечно, в каждом случае решается вопрос детей, чтобы было кому о них позаботиться, когда родители на работе, ищут школы, детские сады и т.д.", – сказала Навицкене.

"Мы тесно сотрудничаем с Министерством образования, науки и спорта, поскольку все эти обстоятельства определят, сможет ли человек интегрироваться в рынок труда, а желания мы видим немало", – прибавила министр.

Она отклонила критику бизнеса в связи с бюрократическими препятствиями на пути трудоустройства украинцев.

По словам Навицкене, много препятствий уже устранили, не надо ждать получения статуса, человек зарегистрировался и может сразу идти работать.

"Бюрократических задержек, мне кажется, остается все меньше. Если есть какие-то специфические моменты, то мы можем их обсуждать, но сейчас нет ни языковых требований к этой группе людей, ни каких-то других бюрократических требований, мне кажется", – сказала Навицкене.

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