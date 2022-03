В воскресенье поздно вечером российские войска обстреляли торговый центр в Киеве, погибли 8 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Во время атаки в городе раздался сильный взрыв, среди развалин ТЦ Retroville начался пожар, сообщили журналисты агентства AFP. ТЦ принадлежал литовской компании BT Invest.

Ее глава Айварас Каралюс подтвердил Delfi эту информацию, но ничего не комментировал.

По его словам, сейчас собирают информацию о нанесенном ущербе. Портал издания VŽ сообщает, что инвестиция BT Invest составила около 100 млн. евро. В твиттере поделились взрывом ТЦ.

#Russia #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: #Russian Forces have conducted an attack on a #Ukrainian #Retroville Shopping Center in #Kyiv/#Kiev.