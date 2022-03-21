В воскресенье поздно вечером российские войска обстреляли торговый центр в Киеве, погибли 8 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Во время атаки в городе раздался сильный взрыв, среди развалин ТЦ Retroville начался пожар, сообщили журналисты агентства AFP. ТЦ принадлежал литовской компании BT Invest.

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Ее глава Айварас Каралюс подтвердил Delfi эту информацию, но ничего не комментировал.

По его словам, сейчас собирают информацию о нанесенном ущербе. Портал издания VŽ сообщает, что инвестиция BT Invest составила около 100 млн. евро. В твиттере поделились взрывом ТЦ.


Компании BT Invest в Украине принадлежит и сеть магазинов Novus. Представитель компании Гинтаутас Павалькис сказал VŽ, что от офисного здания "ничего не осталось", ТЦ выглядит "так себе".

"Вчера вечером попали в ТЦ – основной удар пришелся на здание спортцентра, оно полностью уничтожено. Взрывная волна повредила и весь ТЦ, офисный центр. Очень жаль, что есть погибшие", – сказал он.

По его словам, представителей владельцев в здание не пускают из соображений безопасности.

"Пока у нас нет подробной информации, службы боятся, что состояние здания может быть аварийным, нас внутрь не пускают. Попробуем оценить, можно там что-то в будущем починить или нет. Пока ничего не знаем", – сказал Павалькис.

Комплекс в последнее время не работал, но некоторые помещения использовали для логистики.

ТЦ был построен в 2020 году.

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