Детей украинских беженцев приглашают на бесплатные кружки и мероприятия

Начал свою работу новый порта ukrainiankids.lt, на котором дети украинских беженцев могут регистрироваться на бесплатные кружки и мероприятия. Детей приглашают посещать занятия танцами, спортом, музыкой, рисованием. На этом сайте свои мероприятия могут объявлять кинотеатрыkino и театры, которые организуют сеансы на украинском языке, музеи и др. На сайте беженцы из Украины могут регистрировать свои потребности, в зависимости от этого также будут предлагаться отдельные группы и занятия.

Редактор украинской версии проекта www.ukrainiankids.lt Полина Стасук (журналистка из Киева) сама всего неделю назад с дочерью и матерью приехала из Украины.

"Когда я начала работать с этим проектом, не могла поверить в то, что это возможно. Идея собрать всех в одном месте, чтобы помочь нашим детям, прекрасна. Каждый раз, открывая группу Українські діти в литві в Facebook, трудно поверить, что такое большое количество литовцев пытается оказать помощь детям из Украины, чтобы они могли увидеть счастливое детство. Я как мать очень благодарна", – сказала Стасук.

Инициаторы проекта - творческая группа "Литовские дети тысячелетия". Сайт бесплатна создала компания GPYR.

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