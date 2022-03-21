Президент Литвы призывает изолировать Россию во всех секторах и организациях

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа призвал изолировать Россию, развязавшую войну в Украине, и ее союзницу Беларусь "во всех секторах и во всех международных организациях" при ужесточении объявленных до сих пор санкций.

Об этом руководитель Литвы заявил после встречи с находящимся в Вильнюсе премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"В целом мы говорили о дальнейшем ужесточении санкций России. Мы обязаны полностью изолировать страну-агрессора во всех секторах и во всех международных организациях", – заявил в понедельник журналистам Науседа.

"Мы должны отключить от системы SWIFT все российские и белорусские финансовые ведомства, закрыть наши морские порты, как закрыли воздушное пространство. Максимально быстро обеспечить независимость Евросоюза от российских энергоресурсов", – добавил президент.

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