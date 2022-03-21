Специальный эфир Delfi: как помощь из Литвы попадет к украинцам, списывать ли российское общество и ТВ?

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С начала войны России против Украины жители Литвы активно помогают украинцам, жертвуя деньги, передавая необходимые вещи, оборудование и средства защиты. Во время прямого включения с представителем подразделения "Груз 200" Славутичской территориальной обороны Игорем Папковичем обсуждаем ситуацию в Славутиче, Чернигове и эффективность помощи из Литвы.

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