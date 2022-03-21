Гость студии Delfi – российский оппозиционный политик, тележурналист Владимир Кара-Мурза, который сегодня участвует в ежегодном вильнюсском форуме Калиновского.

Возможны ли перемены в настроениях российского общества? Что способно пробить брешь в пропаганде на российском ТВ?

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К обсуждению этих вопросов подключается телекритик Александр Мельман.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Новости — Анжела Бубеляк

Начало эфира в 13.00

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