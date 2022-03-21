Гость студии Delfi – российский оппозиционный политик, тележурналист Владимир Кара-Мурза, который сегодня участвует в ежегодном вильнюсском форуме Калиновского.
Возможны ли перемены в настроениях российского общества? Что способно пробить брешь в пропаганде на российском ТВ?
К обсуждению этих вопросов подключается телекритик Александр Мельман.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Новости — Анжела Бубеляк
Начало эфира в 13.00
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