Тихановская: Беларусь оккупирована Россией, но простые люди поддерживают Украину

Россия фактически оккупировала Беларусь, однако простые люди страны поддерживают украинцев в войне с Москвой, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"В 2022 году наше государство de facto оккупировано Россией", – заявила Тихановская на проходящей в понедельник в Вильнюсе Международной конференции Калиновского.

"Мы понимаем, что если падет Украина, то не будет свободы и в Беларуси, не будет мирной Европы", – подчеркнула она.

По ее словам, простые белорусы, по своей возможности вносят вклад в поддержку Украины, борющейся с РФ.

"Наши киберактивисты нарушили работу Российской железной дороги, а анонимные хакеры помогают сообщать о российских позициях. Железная дорога между Беларусью и Украиной была демонтирована несколько дней назад, чтобы не допустить въезд в Украину военной техники, направляющейся из России", — сказала Тихановская.

Она говорит, что белорусы делают это, несмотря на постоянную угрозу и риск попасть в тюрьму.

Бывший кандидат в президенты Беларуси, вынужденная покинуть свою страну после выборов, заявила, что события на Украине должны стать тревожным сигналом будильника для всего мира.

"Нам нужно усвоить один урок: диктаторов нельзя перевоспитать, нельзя примиряться с них поведением. Александр Лукашенко и Владимир Путин считают, что являются ненаказуемыми, а Лукашенко еще считает, что в конечном итоге он сможет стать миротворцем между Украиной и Россией. Такого быть не должно", — заявила Тихановская.

Присутствовавший на конференции посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер заявил, что свободный мир должен помогать и Украине, и Беларуси.

По его словам, США выделившие Украине оружие, а также оказывают гуманитарную помощь этой стране, при этом в отношении России и Беларуси запланированы дополнительные санкции.

"Мы будем продолжать давить на тирана в Минске, требовать от него освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности тех, кто пытает белорусских граждан", - сказал посол.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что будущее Европы сейчас решается в Украине.

По ее словам, форм и способов поддержки много, но в первую очередь необходимо установить бесполетную зону над Украиной.

"Необходимо остановить массовую гибель мирных жителей, создать гуманитарные коридоры для оказания помощи и защитить критически важную инфраструктуру, такую, ​​как атомные электростанции", — сказала Чмилите-Нильсен.

"Мы считаем, что это решение должно быть принято в первую очередь Организацией Объединенных Наций, а если она не может этого сделать, — коалицией желающих и способных государств", — сказала она.

Спикер Сейма также призвала предоставить Украине как можно скорее статус страны-кандидата в Европейский Союз.

Чмилите-Нильсен подчеркнула, что в нынешней ситуации как никогда важно, чтобы демократический мир был единым.

"Важно сохранять его (единство — BNS) на большой дистанции. Я уверена, что кремлевский режим сейчас ставит на то, что единство Запада начнет раскалываться, особенно в связи с ростом цен на энергоносители и политическими циклами, в которые неизбежно входят демократии. Поэтому нам необходимо сохранять стратегическое терпение и продолжать демонстрировать единство в наших словах и действиях", — заявила спикер литовского парламента.

По ее словам, несмотря на войну в Украине, важно не забывать о поддержке Беларуси, Грузии, Молдовы и Армении и подготовить для этих стран новую амбициозную политическую повестку.

Проходящий в Сейме Международный форум Калиновского является третьим подобным мероприятием. Организаторы говорят, что он призван мобилизовать демократическое сообщество на более решительную борьбу против режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Первый Международный форум Калиновского прошел в Вильнюсе в августе 2020 года после президентских выборов в Беларуси. Он назван в честь Константина (бел. Кастуся) Калиновского, который был лидером национально-освободительного январского восстания (1863—1864 годов) поляков, литовцев и белорусов за свободу от Царской России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!