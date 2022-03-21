Глава МИД Литвы: в связи с применением РФ гиперзвукового оружия нужны "красные линии"

В связи с использованием Россией в Украине гиперзвуковых ракет в разрушении гражданской инфраструктуры, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает Запад провести "красные линии" для Москвы.

"Я думаю, что этот вопрос адресован мировому сообществу, допустим, союзу, который поддержал санкции, обладает общим мнением о России. Нам нужно начать дискуссию о том, существуют ли красные линии и какой будет красная линия для Запада, для всех нас", — заявил министр журналистам на встрече лидеров дипломатических ведомств стран ЕС в Брюсселе в понедельник по поводу использования гиперзвуковых ракет в Украине.

"Мы видим бомбардировки мирных городов, мы видим тысячи убитых мирных жителей. Очевидно, что это еще не красная черта, но где-то она должна быть. Мою уже переступили. Но я являюсь частью глобального альянса, в котором мы пытаемся достичь консенсуса, и поэтому, мы заявляем в один голос, что это наша война. Если мы проиграем ее, то она обернется против нас", — добавил Ландсбергис.

В субботу и воскресенье Россия объявила, что применила в Украине свои новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По данным Минобороны России, удары были направлены на подземный склад с ракетами и авиационными боеприпасами в западной части Украины, недалеко от границы с Румынией, членом НАТО, и на базу горючего в южной части Украины.

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