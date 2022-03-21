Коронавирус в Литве: 2190 новых случаев и 5 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2 190 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 1 843 случая были первичным заражениями, 343 – вторичнымм и четыре пациента заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1363 человека, почти на 50 больше, чем сутками ранее, из них 68 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 994 тыс. жителей, от этой болезни умерли 8,7 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2136,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,9%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все пять скончавшихся от коронавируса за последние сутки были старше 70 лет, полностью привитым был лишь один из них.

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