"Кто-то будет встречать с ромашками". Что, если Россия нападет и на страны Балтии?

Ряд мировых лидеров заявили, что вслед за Украиной Россия может напасть на страны Балтии. НАТО удвоил свой контингент в Балтийских странах и активизировал план защиты Восточной Европы. А русскоязычные приграничные районы Латвии, которые при худшем сценарии оказались бы первыми, не могут определиться — за Путина они или за Украину. Люди боятся и нападения, и гражданской войны, пишет Русская служба Би-би-си.

"Если бы у вас была такая возможность, вы бы начинали не с Риги, вы бы начинали с чего-то, что можно легитимировать. Даугавпилс — идеальный вариант. Граница близко, практические возможности, размер", — рассуждает Андрейс, владелец бара во втором по величине городе Латвии — Даугавпилсе. До границы с Беларусью — 30 км, население — 80 тысяч.

Про гипотетическую войну с Россией в приграничных районах Латвии стараются не говорить, потому что войны тут боятся почти все. Не только потому, что первый удар придется именно по ним, но и потому, что они не знают, насколько при таком раскладе можно будет доверять собственным соседям.

"Если мы говорим о сценарии, когда сюда попытаются ввести человечков и установить республику, то это, конечно, все будет срежиссировано. Вопрос — где будет пассивное большинство. На стороне зеленых человечков!" — считает Андрейс.

Не за Россию. Но и не за Украину



Накануне нашей беседы Латвийское телевидение совместно с компанией SKDS опубликовало результаты опроса, согласно которым только 33% населения восточной Латвии (Латгалии) поддерживают Украину в контексте военных действий. В целом по стране этот показатель в два раза выше — 66%.

Это не значит, что люди здесь открыто выступают за Россию. Открытое выступление на стороне России по вопросам войны для жителей Латвии может обернуться уголовной статьей. Дело в том, что оправдание военных преступлений — уголовно наказуемое деяние, а действия России в Украине латвийские власти считают открытой военной агрессией.

Служба Государственной безопасности начала уже семь уголовных процессов, касающихся публичной риторики вокруг войны в Украине. Процессы начаты по статьям об оправдании военных преступлений и разжигании ненависти. В первом случае фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы, во втором — до десяти.

Очевидно, в таких условиях узнать реальное количество поклонников официальной политики Кремля почти невозможно. Есть результаты опроса, но насколько честными были респонденты, учитывая угрозу тюрьмы, — большой вопрос.

Согласно тому же исследованию SKDS, Россию поддерживают 11% латгальцев, в среднем по стране — 8%. Зато процент тех, кто "ни за кого", в Латгалии в два раза выше, чем в среднем по Латвии — 49% и 22% соответственно.

Андрейс считает, что позиция "ни за кого" фактически приравнивается к позиции "за Путина".

"Сейчас все обострилось, уже нельзя быть посередине — ты либо на одной стороне, либо на другой. Если ты говоришь, что ты против войны, то ты фактически на стороне Путина. Представим ситуацию — Россия победит, тогда и войны не будет. И все, кто против войны — скажут: супер, война закончилась", — считает он.

Ситуацию усугубляет тот факт, что Латгалия — самый русский регион Латвии, а среди русскоязычных, согласно тому же опросу SKDS, поддержка действий России выше, чем в среднем по стране: 21% и 8% соответственно.

А в Даугавпилсе русскоязычных — 80%. Это самый русский город Латвии, тут русская пресса, русские вывески, в ресторанах сначала говорят "Здравствуйте!", а потом — "Labdien!". Тут можно прожить всю жизнь и не выучить латышский.

Однако все, с кем мы говорили в этом регионе, сходятся во мнении, что разделение на "за Путина" и "за Украину" имеет мало общего с родным языком. "Много таких латышей, которые еще большие ватники, чем русские", — считает Андрейс.

Национальный скандал



Поскольку столкновения на почве поддержки одной из двух воюющих сторон в публичном пространстве почти исключены (это может привести к суду), люди спорят про символику и украинских беженцев.

Крупные баталии развернулись в Даугавпилсе по поводу украинского флага на музыкальной школе. Если бы не близость к границе, этот инцидент, вероятно, остался бы без внимания. Но вместо этого он вылился в скандал национального масштаба с участием двух министерств и освещением в национальных СМИ.

Все началось с того, что директор местной музыкальной школы Айварс Брокс повесил рядом со школой флаг Украины. Учитывая, что флагштоков всего три, пришлось снять флаг города (флаги Латвии и ЕС остались).

Заведение находится в подчинении минкульта, который, в свою очередь, обратился с призывом установить флаг Украины в знак солидарности. Союз самоуправлений тоже призывал местные самоуправления разместить у своих зданий украинские флаги, но у Даугавпилсской думы флага нет, а у музыкальной школы — есть. В Даугавпилсе всего несколько украинских флагов, в то время как в Риге они везде.

"Думаю, что все трезвомыслящие люди знают, что это Россия напала на Украину, а не наоборот. Соответственно, мы поддерживаем Украину", — говорит директор школы Айварс Брокс Русской службе Би-би-си.

Это вызвало реакцию в соцсетях — некоторым горожанам оказался настолько дорог снятый флаг Даугавпилса, что они собрались на митинг с целью самовольно снять украинский флаг и вернуть даугавпилсский. Пришли около 50 человек, для города с населением в 82,6 тысячи это немало. На видео, записанном очевидцем, слышно, что разговор на мероприятии шел в основном о геополитике. Ну и лично о директоре школы.

"Это переворот бандитский!"



"Это флаг чужого государства, где идет война! В Йемене тоже идет война, почему я флага Йемена не вижу? Почему флага Ирака нет?"

"А в школе ты кем был? Стукачом?"

"У себя дома обкрутитесь этими флагами и ходите!"

Айварс Брокс считает, что экстремистских настроений в городе еще нет, потому что люди выжидают. Но заявления о том, что Россия права, он слышал лично. И теперь уверен: если война начнется в Даугавпилсе, найдутся те, кто поддержит и это.

"Думаю, город поделился на два лагеря — одни за Путина, другие за Украину, — говорит директор школы. — Многие находятся в российском информационном поле. 20-30 лет люди смотрели российские каналы, они верят Путину. (…) Многие обижены на то, что это уже не СССР. У нас была надежда, что их дети пойдут в школу, будут учить латышский… Но мы смотрим — а эти дети растут в тех же семьях, впитывают то же самое…".

Может, пропаганда?



Сейчас Брокс говорит, что боится за свою семью. Украинский флаг снимать не собирается, вопросом занимается минкульт. А министерство регионального развития ведет беседы с Даугавпилсской думой, призывая ту сплотить общество вокруг Украины. В ответ мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш в соцсетях сообщил, что "сдавать экзамены он будет жителям города, а не представителям правительства". У самой думы флаг так и не появился.

Вадим — актер местного театра, они снимал происходящее, а потом выложил видео в соцсетях. Он русский, родился в Даугавпилсе, 10 лет прожил в России. Вадим пришел на этот митинг, чтобы поддержать директора школы Брокса. И посмотреть — существуют ли в реальности те люди, которые оставляют пророссийские комментарии в соцсетях. Говорит, не ожидал, что их окажется так много:

"Там были такие аргументы глупые… Про восемь лет, про то, что война идет в Йемене. Они даже формулировки иногда не меняют — вот те, которые слышны от Соловьева и иже с ним. Это люди в телевизоре", — говорит он Русской службе Би-би-си.

Вадим не считает, что поддержка Путина — этническая проблема. Он сам русский, на проукраинских митингах видит таких же русских. Но почему ситуация обострилась именно в русском Даугавпилсе, он объяснить не может:

"Может, пропаганда? Чтобы все тут успокоились — не надо ничего такого делать, чтобы их раззадоривать, вроде они все безобидные, но это только до того момента, как появится какая-то угроза. В этот момент мне сложно сказать".

Снова "восемь лет"



Митинг против флага был организован местным активистом Александром Ильиным. Ильин говорит, что выступает против войны. Но есть нюансы. По его словам, жители города очень недовольны той поддержкой, которую Латвия оказывает Украине.

"Мы находимся в тупиковом месте, мы граничим и с РФ, и с Беларусью. Все боятся каких-то последствий. Г-н Путин публично заявил, что все, кто вмешается в этот конфликт, будут атакованы и будут считаться агрессорами, — говорит он Русской службе Би-би-си. — Оно [Латвийское государство] открыто заявляет, что на Украине война, что Путин — агрессор (…) А если вдруг будет доказано что-то другое? Да, мы знаем, что есть жертвы, но они были на протяжении восьми лет. В том же Донбассе".

Ильин тоже считает, что в случае военной агрессии в Латгалии начнутся внутренние трения: "Кто-то будет бежать, кто-то будет встречать с ромашками. (…) Общество разделится, начнутся волнения внутри государства. Мы на самом деле можем потерять свою суверенность, исходя из внешней политики, которую ведет наше государство".

Виноваты националисты?



Ильин считает, что если в русскоязычной среде и есть негативные настроения, то виновато в них в первую очередь латвийское правительство: "Мы гнобим русскоязычное население Латвии, отключаем русские каналы, пытаемся ставить какой-то прессинг — конечно, это вызывает реакцию у людей".

За последние два года латвийский регулятор ограничил работу 68 каналов, большинство которых — российские. Только с начала войны из латвийских телевизоров исчезли 28 российских каналов, в основном из соображений национальной безопасности. 71 сайт был заблокирован на территории Латвии за распространение пропаганды Кремля. 14 административных дел было открыто в отношении компаний, которые занимаются ретрансляцией запрещенного контента.

Но что касается риторики, то заявления латвийских политиков в отношении местных русскоязычных радикально поменялись за первую неделю войны.

Так, 27 февраля депутат парламента от Национального объединения Александр Кирштейнс написал в "Твиттере": "Теперь только принудительная ассимиляция. Кому не нравится — ногой под зад и вон".

А уже первого марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что русские не виноваты в том, что Россия напала на Украину: "Давайте множить понимание того, что нападение на суверенитет Украины совершили не русскоязычные, не простые жители России. Давайте множить понимание, наше и их, о том, насколько велико значение свободы и демократии".

А на пресс-конференции добавил, что политики несут ответственность за единство общества.

"В настоящее время на всех нас, особенно на ответственных должностях — избранных политиках, депутатах сейма, представителях самоуправлений — лежит индивидуальная и общая обязанность сделать все для объединения нашего общества", — цитирует премьера латвийский национальный вещатель LSM.

После этого даже латвийские националисты начали придерживаться дружелюбной риторики. К примеру, политик Янис Домбрава, который никогда не отличался большой симпатией к чему бы то ни было русскому, призвал в "Твиттере" не отталкивать русскоязычных, которые "вместе с Латвией".

"Надо будет — пойду стрелять"



Вероятно, это тот сигнал, которого русскоязычное население Латвии ожидало годами. Валерий живет в другом латгальском городе — Резекне. Он из смешанной семьи, наполовину латыш, но разговаривает в основном по-русски. Он считает, что русских в Латгалии спасать не стоит — тут есть русские СМИ, русское радио, книги на русском. Но вот недружелюбная риторика латвийских политиков, по его словам, может что-то спровоцировать.

"Ну из-за всех этих националистических … у меня лично такая мысль, что Путин может тут вступиться за русскоязычных. Может легко! Кто же мог подумать, что он в Украину войдет. Поэтому они (националисты) тоже приутихли, сначала хотели закрыть русские школы, чтобы только латышские остались, потом отменили", — говорит Валерий Русской службе Би-би-си.

По большому счету, в приграничных районах Латвии русский так же популярен, как латышский. Большинство местных латышей говорит на нем почти без акцента, смотрит российское телевидение и не видит в этом проблемы. Лилия из Резекне — латышка, признается, что скучает по программе "Голос", очень ждала "Голос. Дети". Но российские каналы отключили.

Тот факт, что ей нравилось российское телевидение, еще не означает, что она поддерживает войну. Наоборот, она работает волонтером и помогает собирать гуманитарную помощь для отправки в Украину. Говорит, местные жители приносят все сами: консервы из оленины, супы быстрого приготовления, одежду и лекарства. По ее словам, они все боятся войны — граница совсем рядом.

"Не знаю, кому молиться — Богу или правительству. Есть такое неуютное ощущение. Не хочется ничего такого пережить", — говорит она Русской службе Би-би-си.

Некоторые латгальцы — будучи русскоговорящими — готовы идти дальше и защищать свою страну в случае военной агрессии.

Антон — латыш, точнее, латгалец, живет в семи километрах от границы с Беларусью в городе Краслава. Он говорит по-русски без акцента, но ему не нравятся российские флаги на местных автомобилях, он считает, что на Россию никто не собирался нападать. А если бы стал, он бы сам пошел защищать.

"Если будут русских бить, будем русских защищать, если будут латышей бить… то… я не знаю, я сам латыш. Жена белоруска. Но чтобы Россия была, мне не надо. Если бы сказали — бери автомат и стреляй в оккупанта, я бы пошел и стрелял. Хотя я чту шестую заповедь — не убей. Но если на нас будут нападать, будем защищаться", — говорит Антон Русской службе Би-би-си.

"За нашими пособиями"



Отдельная история — украинские беженцы. В латвийскую Комиссию гражданской защиты обратилось около девяти тысяч украинских беженцев, около трех тысяч получили гуманитарные визы. Часть живет в центрах размещения, часть — у знакомых и родственников. Самоуправление Даугавпилса разместило больше сотни человек.

Однако горожане не всегда рады. К примеру, Александр Ильин — организатор митинга против украинского флага — считает, что украинцы в Европе работать не будут, а будут получать пособия. У него есть и другие претензии.

"У меня есть информация, подтверждающая мои слова, что украинцы ведут себя агрессивно, — говорит Ильин. — Я был свидетелем, когда люди с Украины подъехали на заправку, заправили бак топливом, персонал начал говорить по-русски, в ответ услышали оскорбления, почему не на украинском".

Александр Ильин — единственный мой собеседник, который утверждает, что видел это "наглое" поведение лично. Все остальные о нем только слышали, причем непонятно, откуда.

Подобные слухи витают и в других городах Латвии, где кто-то что-то якобы видел, но подтвердить никак не может.

К примеру, мэр латвийского города Валка сообщил про местные слухи о том, что якобы украинцы напали на местных женщин, потому что те говорили на русском. В дело вмешалась латвийская Служба государственной безопасности, которая заявила, что слухи безосновательны.

"СГБ информирован о случае распространения дезинформации, что, по мнению СГБ, соответствует линии Кремля создать негативный образ вокруг украинского народа и в соответствии с геополитическими интересами Кремля настроить против них международное сообщество", — цитирует СГБ новостное агентство LETA.

И тем не менее, слухи продолжают циркулировать и создавать проблемы, в том числе для тех, кто хочет помогать беженцам.

Элеонора живет в Даугавпилсе и работает в местной газете "Чайка". Она рассказывает, как помощь украинским беженкам обернулась для нее волной хейта. Элеонора помогла двум украинкам перебраться в Латвию, нашла им жилье, а потом она и ее издание сообщили об этом в соцсетях.

"Мы сфотографировали их в автобусе, они две юные девочки, улыбались, радовались, что закончилось их адское трехдневное путешествие. Я выложила эти фотографии в "Фейсбук" и получила моментально огромный респонс, что девочки выглядят недостаточно настрадавшимися, приехали похищать какие-то наши блага, что они "бендеровцы". Это все очень подкашивает. У них не было цели у кого-то что-то отбирать, у них цель — выжить", — говорит Элеонора.

"Некоторые даугавпилчане писали мне какие-то укоры в личку, они спрашивали меня, где я была восемь лет, когда детей на Донбассе убивали. Условно мы тут платим всю жизнь налоги, а вы отбираете у нас блага. Комментариев я вижу огромное количество", — продолжает она.

Сами украинки — Даша и Алена — рассказали Русской службе Би-би-си про жизнь в подвалах, дорогу в переполненных автобусах, ночевку в центрах размещения и семьи, которые остались в Украине. Даша хочет остаться в Латвии, она бывала тут раньше. Алена хочет вернуться домой. Обе они уехали из Даугавпилса в Ригу, чтобы искать работу.

Элеонора осталась в Даугавпилсе. Говорит, теперь боится последствий, к которым может привести поляризация общества в случае гипотетической войны: "Мне кажется, что конкретно в нашем регионе и городе начнется некий братоубийственный процесс. Мне не нравится это слово, но вот это именно то, что начнет происходить".

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