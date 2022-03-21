Министр: принявшим беженцев из Украины будут платить компенсации

Жителям Литвы, которые принимают беженцев из Украины, будут платить 150 евро за первого и по 50 евро за каждого последующего принятого человека, сообщила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Компенсации начнут выплачивать со второго месяца и не больше 3 месяцев, надеются, что за это время беженцы найдут работу и смогут самостоятельно арендовать жилье.

"На сегодняшний день мы предлагаем за одного человека платить 150 евро, за каждого последующего - по 50 евро, размер выплат не будет зависеть от региона, выплаты будут одинаковые по всей Литве", – сказала в интервью LRT Навицкене.

"Мы думаем, что первый месяц жители должны принимать беженцев безвозмездно, видим, что так и есть, а финансовая помощь будет выплачиваться со второго месяца, но не дольше трех месяцев. Мы надеемся, что за это время хотя бы часть украинцев интегрируется в рынок труда и сможет арендовать жилье и содержать себя", – заметила министр.

По ее словам, компенсации будут платить "с целью побудить владельцев жилья предоставить свою недвижимость украинцам, чтобы на рынке стало больше предложений".

"Нам сейчас важно представить больше предложений, чтобы как можно скорее предоставить жилье всем беженцам, прибывающим в Литву", – сказала министр.

За компенсацией надо обращаться в местный муниципалитет, где зарегистрировано имущество, но те, кто хочет сам помогать украинцам, может за ней не обращаться – министр прогнозировала, что будут такие люди, которые из солидарности не будут брать эти деньги.

"Это решение каждого человека (брать ли компенсацию), мы видели различные проявления солидарности, поэтому думаем, что не все будут обращаться. Некоторым эта помощь будет необходима, поскольку бывает разное материальное положение у людей, для них дополнительные люди - финансовое бремя, для таких людей эта компенсация будет подспорьем. Другие, кто не захочет использовать эту помощь, могут не обращаться", – сказала Навицкене.

По ее словам, это решение сейчас согласуют, его глава операции министр внутренних дел Агне Билотайте должна подписать в ближайшее время.

По данным Департамента статистики, 20 марта в Литве зарегистрировали уже около 24 000 беженцев из Украины.

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