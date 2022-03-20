По словам брокера, звонящих много.

"С утра до вечера я постоянно отвечаю на звонки людей, ищущих жилье. В большинстве случаев звонят сами украинцы, но очень много звонков и от людей, которые говорят, что могут оформить договор на себя (…), чтобы собственники были уверены, что арендная плата будет уплачена", - сказала Й. Алексеюнене.

По словам брокера, украинцам сложно арендовать в Вильнюсе, даже если есть кто-то, кто может за них поручится.

Статьи по теме:
В Литве уже зарегистрировались почти 24 тысячи украинских беженцев
Власти Клайпеды утвердили особые льготы для беженцев из Украины

"Я хотела бы выделить две группы. Некоторые просто хотят найти место для спокойной жизни, потом интегрироваться в общество, найти работу. Да и другие украинцы достаточно избирательны. У меня была двухкомнатная квартира, достаточно опрятная, чистая. Пришла пара украинцев, что очень удивило. Они переглянусь и сказали: "Мы еще подумаем". Я говорю: "Можете подумать, за вами придут еще пять человек, и они обязательно арендуют ее", — сказала Й. Алексеюнене.

Хозяева недоверчивы

Брокер сказала, что владельцы квартир в таких ситуациях очень недоверчивы.

"С владельцами мне сложно. Причины их отказа в том, что они не хотят сдавать на неопределенный или очень короткий срок. Это до полугода. Не уверены, что будут платить квартплату, что не убегут и не будет платить за аренду", — сказала Й. Алексеюнене.

Однако, по словам брокера, в действительности большое количество желающих подписать договор аренды даже на год.

"Я их даже предупреждаю, что если они не проживут год, залог может быть не возвращен, и они соглашаются на такие условия. Некоторые люди хотят устроиться здесь на работу и остаться хотя бы на пару лет", — сказала Й. Алексеюнене.

Есть люди с накоплениями

По словам брокеров, украинцы могут себе позволить платить за аренду самые разные суммы.

"От 300 до 600 евро плюс коммунальные услуги. Вчера сдала двухкомнатную квартиру семье в новом доме за 550 евро. И они могут себе это позволить, видимо, имели накопления. Там и отец есть", — сказала Й. Алексеюнене.

Женщина рассказала, в случаях с полными семьями, мужчины уже как год работают и перевозят семью в Литву. Такая часть людей ищет жилье получше.

"Очень часто бывают одинокие женщины с детьми, потому что там остаются мужчины. Для них вообще трудно найти. Если я говорю хозяину, они даже вешают трубку, слышать не хотят", — сказала Й. Алексеюнене.

Выделила несколько групп людей

По словам брокера, большинство арендодателей опасаются, что украинцы не будут платить арендную плату.

"Я им все время говорю, что есть группа людей, у которых нет сбережений, такая группа людей сотрудничает с stipuskartu.lt. Есть группа людей, которые имеют сбережения и могут позволить себе снимать квартиры (…). А некоторые люди — это люди, которые в прошлом приезжали на работу, а теперь их семьи просто переезжают. Мне также звонят компании, которые ищут таких людей, чтобы компания могла подписать контракт самостоятельно. Но работать с собственниками по этому вопросу очень сложно", — сказала Й. Алексеюнене.

По словам брокера, некоторых останавливает неудачный прошлый опыт.

"В прошлом, позапрошлом году мне поступало очень много звонков от украинцев и белорусов. Но была другая ситуация. Люди приезжали работать. Четырех мужчин пустили в двухкомнатную квартиру, чтобы снимать было дешевле. Просто был плохой опыт. Может это останавливает. Но сейчас ситуация совсем другая", — сказала Й. Алексеюнене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!