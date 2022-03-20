Бывший глава МИД Литвы видит ошибки Запада: один вопрос уже становится морально неудобным

Переговоры между Украиной и Россией идут, а украинцы перед ними отмечали, что позиция России радикально изменилась - чего ожидать? В "Специальных новостях LNK" бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что как оптимизм, так и все остальные комментарии следует оценивать с большой осторожностью.

"Зная историю до этого, и даже зная, что было согласовано, - ничего не происходило, особенно в вопросе прекращения огня или коридоров, которые были жизненно важны. Сегодня должны работать 10, в том числе коридор в Мариуполь, где гуманитарная катастрофа. Я бы очень осторожно относился к такому оптимизму", — сказал он.

Попытки Запада вести переговоры также кажутся безуспешными: президенту Франции и канцлеру Германии не удалось убедить Владимира Путина прекратить войну в Украине. По их словам, похоже, Путин не намерен останавливаться. Могут ли в этом плане помочь Израиль и Турция, которые являются важными партнерами как НАТО, так и России?

"Я думаю в теории и, наверное, на практике - да, потому что здесь полный нейтралитет. Израиль особенно нейтрален, не привязан к санкциям и имеет прекрасные отношения с Зеленским как из-за его национальности, так и, возможно, по другим причинам.

Турция, хотя и является членом НАТО, безусловно, имеет такие прагматичные отношения, потому что назвать их дружественными было бы слишком сильно. Недавняя встреча в Анталии показала усилия, на которые она способна, при доверии обеих сторон. <...> Да, они действительно могут попытаться помочь выйти из этого тупика".

Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад объявить бесполетную зону над Украиной, так как могут пострадать члены альянса НАТО, но, по словам Линкявичюса, это сложный вопрос.

"Чем дальше, тем более морально неудобным становится вопрос. Все видят, как посреди Европы разрушают государство, как убивают мирных жителей, детей и все наши организации <...> за этим просто наблюдают. Выглядит так, будто ну, вы тут воюете, "повоюйте и за нас тоже", чтобы нам не пришлось. Это звучит очень своеобразно.

Учитывая все эти риски, мне кажется, режим определенно склонен идти ва-банк. Нужна очень осторожная коммуникация, потому что те повторения без остановки, что НАТО на самом деле не будет вмешиваться, что войск точно не будет и что их там не будет, если они думали, что их успокоили, то просто еще больше поощрялись. «Когда вы переводите на человеческий язык, делайте что хотите, мы не будем туда вмешиваться», — пояснил бывший министр иностранных дел.

На вопрос о том, будет ли химическая атака красной линией, он заверил, что красных линий уже большой одной.

"Но сейчас, если говорить о развитии угрозы за пределами Украины, где зацепило бы уже Европу, это будет какая-то ядерная, не обязательно атака, но может быть авария, террористический акт. Нужно обратить внимание на то, что, если Россия начинает о чем-то говорить, что есть какие-то опасности, то можно сделать вывод, что они сами готовят эту опасность. Так было много раз. Когда говорили о возможном теракте в Чернобыле, который имел бы тяжелые последствия и задел бы европейские государства.

Я бы еще упомянул эти конвои с помощью. Если бы силы НАТО их везли, уже были намеки, что это будет легитимная цель и будет прямое противостояние. Эта угроза возникла после того, как мы сами начали думать об этих самолетах. Как бы тут не было угрозы и как бы этого не делать, хотя если подумать, то самолет - очень важное оружие, но "Стингер", "Джавелин", сбивающий танки, <...>, тоже оружие. Какая тогда разница?", — рассуждал Л. Линкявичюс.

Однако, по его словам, когда начались эти рассуждения, Россия решила угрожать и конвоям.

"Посмотрите, какая будет реакция. Поэтому здесь режим, который полностью игнорирует санкции, он уважают только жесткие аргументы на земле, основанные на силе. Военная поддержка Украине должна предоставляться более оперативно. Она, конечно, обеспечивается, больше, чем была, и резервы, безусловно, есть, но она должна предоставляться гораздо быстрее и гораздо интенсивнее".

Российские ракеты разрывались прямо у польской границы, но будет ли применяться 5 статья НАТО, если такая ракета непреднамеренно попадет в страну Альянса?

"Понимаете, 5 статья не возникает автоматически, она требует и политического решения, и консенсуса всех 30 членов. Тут могут быть самые разные соображения. Должно казаться, что это уже "то самое", а кто-то может подумать, что это не так. Здесь идет тестирование, и я думаю, что вполне можно ожидать чего-то подобного в будущем.

До сих пор, конечно, было слишком мало нашей решимости, даже несмотря на то, что были предприняты усилия. Не только военная поддержка, но и сами санкции, конечно, не исчерпаны, как уже было сказано, резервы есть. <...>. Когда ты видишь, что другие умирают за тебя, я не знаю, имеет ли здесь место этот расчет".

Бывший министр иностранных дел говорит, что план Путина могут изменить неиспользованные рычаги.

"Более сильная военная поддержка, и мы должны думать об этом вмешательстве, хотя и не обязательно максимальном. Думаю, надо было бы обратиться к военному руководству и чтобы было решение внести предложения, например, как защитить ядерные объекты, как защитить гуманитарные коридоры", — сказал он.

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